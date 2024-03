Béliz: «Algunos comercios no pudieron pagar el alquiler y cerrarán en abril»

Alfredo Béliz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), expresó una gran preocupación por la caída en las ventas, aseguró que hay negocios que no lograron pagar el alquiler y cerrarán el mes que viene y dijo que su preocupación es evitar los despidos.

«El verano, como siempre, sostuvo un poco las ventas, pero ahora tenemos los indicadores reales de marzo: algunos comercios no han podido pagar el alquiler, avisaron que van a cerrar el mes que viene. Otros acuerdan despidos con los trabajadores. Nosotros hemos tratado de evitar que haya despidos en los supermercados mayoristas. Lo que no podemos hacer en el comercio chico es evitar que el empresario tome estas decisiones», aseguró, en diálogo con AzM Radio.

Béliz criticó abiertamente al Presidente de la Nación: «Estamos cansados de estas políticas. Tenemos un presidente que desconoce el federalismo y no escucha al Gobernador y menos a los intendentes. No sabe lo que sucede en el interior. La falta de obra pública tiene una incidencia muy importante en la economía. Esa bocanada de ingresos que generaba la obra pública se ha perdido. Por más esfuerzos que haga un intendente, si no hay un circulante económico se ve a perder el trabajo en las ciudades».

Sobre la situación del sector en la región, dijo estar en constante diálogo «con los comerciantes en Madryn y Trelew. Hoy estamos enfocados en defender el empleo. Lo vemos muy complicado. Los costos fijos que tiene una familia trabajadora son cada vez mayores. Llegar a fin de mes y no tener ese sueldo que medianamente alcanza para subsistir es muy preocupante».