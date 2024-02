Grasso: «Banco a Torres, se transformó en un dirigente importante de la Argentina»

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, elogió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y habló sobre lo que le depara de acá a cuatro años.

«Esperamos un contexto distinto con un cimbronazo fuerte del Gobierno Nacional y, lógicamente, con otro Gobierno Provincial que tiene miradas similares con respecto a la política económica, con el desarrollo de las políticas hacia la gente. Veremos cómo nos ponemos de acuerdo y buscamos un poco el equilibrio entre la Nación, la Provincia y el Municipio, para que la gente esté un poco mejor», detalló.

Respecto a la presentación del amparo ante la Justicia Federal, indicó: «Cuando estuvimos en la Federación Argentina de Municipios, hemos traído el escrito que lo avaló el intendente de Comodoro y el gobernador: él acompaña a todos los municipios de la provincia de Chubut para poder hacer la presentación». Y agregó, en referencia al subsidio para el transporte público de pasajeros: «Lo que nosotros hicimos acá, es presentar junto con la Asociación de Consumidores local. Porque la representatividad de nuestra ciudad hacia el vecino también es la representatividad del presidente o del gobernador y para evitar todo tipo de confusiones legales, se hizo esta presentación. Nos gustaría que sea por la parte legislativa, la política, poder acordarlo para seguir pero no hemos tenido posibilidad de reuniones con la autoridad nacional y, tampoco, con la autoridad provincial. Porque también se nos sacó el subsidio provincial».

Por otra parte, refiriéndose al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el jefe comunal resaltó: «Lo banco a ‘Nacho’ Torres, yo creo que se tiene que ser tajante, la dirigencia política en estos tiempos no puede ser gris. Y, en este caso, creo que el gobernador de Chubut se plantó muy firme y se ha transformado en un dirigente importante de la Argentina con una simple decisión. Que es lo que nosotros hacemos todos los días y que tenemos la obligación de hacer todos los días: defender a nuestra gente. Él se puso del lado del pueblo».

De igual manera, se refirió a la situación política: «La campaña pasó y creo que es momento de poder resolver los problemas complejos que tiene nuestra gente para que la cosa vaya a funcionar de otra forma. Es muy fácil bancar un ajuste desde Buenos Aires, pero nosotros tenemos un 57 % de nuestros vecinos que no llegan a fin de mes, y es una complicación donde tenemos que generar una política alimentaria».

Tras ser consultado por ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), detalló: «No vinieron, creo que vienen el 28 o el 29 de febrero. Esta es la única obra en la que estuvieron interesados en poder continuar: el tema de la red cloacal de la ciudad. Porque les mostré las fotos de todo lo que tenemos comprado y, bueno, se entusiasmaron».

Haciendo referencia a la discusión salarial municipal, adelantó: «Estamos esperando que cierren las paritarias centrales, como hicimos siempre. Así que sé que ahora vuelven a sentarse los docentes. Calculo que, apenas terminen, nosotros vamos a arrancar con la discusión salarial como lo hemos hecho siempre: en beneficio de nuestros compañeros, siempre pagando en tiempo y forma, como corresponde. Y tratando de que no sea un anuncio el pago de salario, sino que sea una responsabilidad del Municipio».

Grasso se refirió, también, a la situación de YPF: «A mí me llama la atención que en Chubut hay mucho revuelo por esto. El sector petrolero, los trabajadores, sobre todo, están muy preocupados porque entienden que va a haber pérdida de puestos laborales. Y acá en Santa Cruz, es como que va a estar todo bien, y no sé si va a estar todo bien. Lo que más me preocupa es poder dar una estabilidad en la provincia porque también repercute en los Municipios. Y al no tener acompañamiento nacional ni tener acompañamiento provincial, la cosa se complica. Pero yo no voy a permitir que una complicación de esta naturaleza la termine pagando la gente».

Por último, adelantó lo que será el inicio de sesiones en el Concejo Deliberante capitalino: «El 2 (de marzo) daremos inicio. Después de la sesión del gobernador, que aún no me ha invitado».