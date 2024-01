Continúa la conciliación obligatoria entre el SUPA y empresas de la estiba

La Secretaría de Trabajo del Chubut dictó este martes una prórroga en la conciliación obligatoria al conflicto entre el SUPA y una porción de las empresas de la estibaje de Puerto Rawson.

La resolución fue emitida a media mañana, luego que finalizará la anterior resolución a principio de enero. De esta manera, la próxima fecha estipulada para la audiencia de partes será el martes 30 de enero en Puerto Madryn.

Asimismo, Trabajo determinó que se deberán tomar las medidas necesarias para lograr entendimientos y hallar una solución a fin de terminar con el conflicto y la discusión salarial.

Por su parte, el titular del SUPA Chubut, Alexis Gutiérrez, expresó: “Yo no me explico cómo es que tenemos conciliación obligatoria con la Flota Amarilla. Tenemos la conciliación con cuatro empresas que no quieren sentarse a dialogar sobre el aumento cerrado, en pleno consenso, con 11 empresas diferentes de estibajes y que fue ratificado ante la Secretaría de Trabajo”. Luego añadió: “Es algo muy loco que sigamos perdiendo tiempo con esta gente que no quiere tomar el acuerdo suscitado”.

“Las cosas como son”

“El cara de cemento Gustavo González está generando al estibador mucha impotencia. Le está faltando el respeto a cada uno de los trabajadores al hablar tan descaradamente. Nosotros jamás rompimos la paz social que en su momento se firmó. La medida que realizamos días atrás fue anoticiada previamente por un tema de seguridad e higiene, constatado incluso por la Secretaría de Trabajo que había gente que estaba trabajando en alpargatas, con cables trifásicos, sin guantes, guinches obsoletos”, alertó.

“Asimismo, viendo estas faltas y con las actas rubricadas, González decide sacar los barcos a pescar, cuando eso no debió haber sucedido”, argumentó para luego indicar que “el paro no fue sorpresivo”.

Por otro lado, explicó que “en realidad no se perdieron 340 toneladas como dicen algunos ya que los barcos tienen equipos de frío. Se perdieron 1.500 cajones que son unas 30 toneladas como mucho y pertenecen a la Flota Artesanal”.

Por último, dijo “González es el Presidente de la CAFCh y dice que no se quiere sentar con nosotros a discutir en una paritaria. A él no le corresponde sentarse, es el titular de una Cámara que no hace paritarias, el SUPA hace paritarias con las empresas de estibaje, no con las Cámaras. Esa es una mentira que él quiere instalar”.