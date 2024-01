Comenzó con todo la Colonia de la Muni de Puerto Madryn

Este miércoles 3 de enero, se puso en marcha la Colonia de Vacaciones del Municipio de Puerto Madryn con la presencia de algo más de 3500 inscriptos, que estará dividida en siete sedes a lo largo y ancho de la ciudad.

Al respecto, el intendente Gustavo Sastre expresó: “Serán tiempos difíciles y sabemos que nos tocará tomar muchas decisiones, pero lo haremos teniendo siempre como prioridad a los niños y a los adultos mayores. Para nosotros, ellos son políticas de Estado. A medida que aumentan considerablemente los inscriptos año tras año, debemos ampliar la presencia de colectivos para trasladar a todos los chicos desde los barrios a la playa, además del personal y los elementos complementarios, tanto para actividades deportivas y recreativas, como así también para la alimentación saludable de cada chico. Pero jamás veremos todo ello como un gasto. Esto es una inversión”.



Sedes

En total, se dispusieron siete sedes a las que los padres acercan a los niños y son llevados desde ellas hacia el sector de playa.

“Lo que hicimos fue distribuir las sedes con el fin de poder cubrir la mayor cantidad de zonas en toda la ciudad, y así evitar que los vecinos tengan que trasladarse de más. Y creemos que lo hemos hecho bastante bien, tenemos sedes en las Escuelas 219 del Barrio Pujol, 222 del Barrio Presidente Perón, 710 de la zona céntrica, el Gimnasio Municipal 1 de Sarmiento y Bouchard, el Gimnasio Municipal 2, ubicado a metros de Muzzio y Necochea, la Escuela Municipal N° 3 de zona oeste y por supuesto el sector de playa”, explicó Sastre.

Al tiempo que recordaron desde la Comuna que, con el fin de poder garantizar la seguridad de los niños y de las niñas que asistirán de manera regular a la colonia, se amplió la cantidad de guardavidas de la zona a cuatro y están constantemente acompañados por una gran cantidad de profesores y coordinadores del Municipio.

El Intendente estuvo acompañado por el viceintendente, Martín Ebene; el secretario de Cultura, Educación y Deportes, Diego González; y el subsecretario de Deportes, Andrés Calabró, entre otros integrantes del equipo de trabajo.

“Estamos muy orgullosos del trabajo social que lleva adelante este Municipio. Aunque muchos no lo crean, hay chicos que no conocían el mar hasta que les ha tocado venir con la colonia a disfrutar de la costa. Algunos no pueden venir seguido porque viven muy lejos, o porque no cuentan con un transporte para hacerlo. Nosotros tenemos que garantizar que la costa de Madryn sea la vidriera para que nos siga visitando el turismo, pero también que sea el disfrute cotidiano de todos nuestros vecinos. Y en eso también estaremos presentes, acompañando a las nuevas generaciones, y aportando en la formación de ellos como personas y vecinos de esta ciudad”, cerró el Intendente.