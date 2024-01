Acevedo, que reemplazó a Vidal en Diputados, votará en contra del DNU 70

El diputado Sergio Acevedo habló sobre el DNU presidencial, mostró desacuerdo por la forma en que se abordó y señaló que el Congreso aún no conformó la Comisión Bicameral para su tratamiento por lo que no hay discusión plena a pesar de su entrada en vigencia este viernes.

Al ser consultado por su posición frente al decreto que no permite introducir modificaciones, el legislador expresó su rechazo al afirmar que, «bajo estas condiciones y bajo estos términos no puedo votar una norma con este alcance y con este contenido«.

Si bien aclaró que la postura no es del bloque legislativo, ya que aún no habló con su par, el diputado José Luis Garrido, manifestó que, «creo que no puede haber muchas diferencias respecto a este tema porque en definitiva la delegación legislativa que plantea cierra el congreso por cuatro años, no creo que alguien, si es legislador, pueda estar de acuerdo con esto, es una cuestión de sentido común«.

Acevedo consideró que no están dados los requisitos constitucionales para la procedencia del decreto y acotó que, si bien hay una clara situación de emergencia, el DNU no es el mecanismo más eficaz para abordar la situación que le toca vivir al país.

Asimismo, argumentó que cada tema merece un análisis muy particular y entre otros puntos, señaló que la restricción de derechos individuales o colectivos que plantea por vía de decreto y no de leyes, es contraria a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por otra parte, indicó que la Ley Ómnibus, incorpora este DNU solicitando su ratificación, lo que consideró no es una cuestión menor, «es someter la consideración al Congreso, salteando el sistema que establece la Ley 26122», dijo, haciendo mención a la norma que regula el tramite y los alcances de la intervención del Congreso.

Por último, el diputado Acevedo, resaltó que, para ser derogado, el DNU debe contar con el rechazo de ambas cámaras, un debate que no solo debe ser de mayorías y minorías legislativas, sino también, de otros actores sociales y políticos.

Fuente: El Caletense.