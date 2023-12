Taccetta visitó Trevelin: «El diálogo no va a faltar, va a ser fluido»

El intendente electo de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta, estuvo presente en el acto por el 105 aniversario de Trevelin que se llevó a cabo este martes en la plaza Coronel Fontana y sostuvo que “hay que tender los lazos con todas las comunidades, no solo con Trevelin sino también con toda la comarca”.

“El diálogo no va a faltar, va a ser bien fluido, estar presente acá es todo un hecho, agradezco la invitación”, indicó. El mandatario electo reconoció que “problemas a resolver hay, no lo voy a negar, como por ejemplo la planta de tratamiento de residuos, pero ya me comprometí a venir la semana que viene como intendente, a tender el dialogo necesario para poder solucionarlo”.

“No somos enemigos: tenemos cosas en común como el turismo y la producción. Tienen que crecer de la mano en las dos localidades, también el parque nacional, en cabeza de cada uno de los dos municipios hay dos personas que tienen mucho diálogo”, dijo en referencia a Trevelin y Esquel.

“Tenemos que tener un salto de calidad en la política, dejar la grieta de lado y trabajar todos juntos, creo que el que está en política tiene pensar primero en la gente, no en las diferencias que pueda llegar a tener uno u otro espacio y empezar a trabajar de cara a la solución del problema”, reflexionó Taccetta y sostuvo que “si podemos dejar de lado las diferencias políticas y entender que estamos acá para la gente todo se va a empezar a solucionar”.

Al ser consultado en relación a los cargos de relevancia que ocuparan hombres y mujeres de la cordillera en el Gobierno de Ignacio Torres, el intendente electo aseveró que “por fin la cordillera va a tener protagonismo, fue algo que empezamos hablar hace tiempo con ‘Nacho’, estoy trabajando hace siete años con él, nos conocemos muchísimo, y tener no solamente la cantidad de diputados provinciales que vamos a tener, el gabinete conformado con gran peso de la cordillera, con gente de Esquel, Trevelin, Lago Puelo va a colaborar para que la gestión sea lo mejor posible”.