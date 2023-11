Sastre expresó su preocupación por la suspensión de obras públicas anunciada por Milei

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, expresó este miércoles su preocupación por el anuncio del presidente electo Javier Milei en el que sostuvo que la obra pública bajará a cero.

En diálogo con los medios locales, indicó que “preocupa y mucho. Más si tenemos en cuenta la obra pública en Madryn, estamos muy expectantes sobre lo qué va a pasar con obras que tenemos los proyectos presentados y algunas que incluso están licitadas, como por ejemplo las del Programa SISU y el mejoramiento del barrio Juan Domingo Perón, la Avenida de Circunvalación que estaba en la última etapa de reacomodo para que la UTE pudiera empezar a trabajar”.

Por otro lado, resaltó que esto pone en duda el futuro de la finalización de las tareas de la doble trocha entre Madryn y Trelew, que le restan 15 kilómetros.

Seguidamente aclaró que este tipo de obras no se pueden realizar con el presupuesto municipal, por la magnitud y el costo de las mismas. “Demasiado hemos avanzado en obras con fondos municipales y quizás más de lo que hubiéramos imaginado”, dijo.

Por ello, Sastre resaltó que “hay obras que mínimamente tienen que tener el respaldo del Gobierno Provincial o Nacional. Hoy no tenemos la receta para lograr que el privado se haga cargo de las obras”.

Por último, el Jefe Comunal insistió que “hay ejemplos que no vale la pena repetir. Es volver a insistir sobre algo que no funcionó” en relación a los intentos de privatizar la Obra Pública por parte del ex presidente Mauricio Macri. “No tiene sentido”, declaró.