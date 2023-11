Cufré: “El país necesita que la cuenca del Golfo mantenga su producción”

El exministro de Hidrocarburos de Chubut, Ezequiel Cufré, analizó el futuro de la cuenca del Golfo San Jorge en base a los cambios de gobiernos de las provincias productoras, destacó la importancia del trabajo mancomunado entre ellas y dio su punto de vista sobre la falta de abastecimiento de combustibles que se suscitó semanas atrás en todo el país.

“Hay un espacio común, que es la OFEPHI, donde las provincias trabajan mancomunadamente. Hoy la está liderando Neuquén. Históricamente lo hizo Chubut. Allí van a tener un punto de encuentro para pensar legislaciones que sirvan para la industria. Hay un entendimiento fluido. Seguramente Neuquén, como líder hoy de la OFEHPI, va a acompañar a la otra cuenca que históricamente fue líder”, vaticinó, entrevistado en Clave Política.

El ex ministro recordó que “cuando el no convencional estaba desarrollándose y Neuquén necesitó una ley, fue acompañado por los cuatro gobernadores de esas cuatro provincias, que fueron al Senado y pusieron en discusión la reforma de la Ley 24.107 y la Ley Corta, y se permitieron las nuevas concesiones de hidrocarburos. Ahí Neuquén se sintió muy respaldado, y claramente va a acompañar esta Ley de Cuencas Maduras, de la que hoy se está hablando, que es específica para el Golfo San Jorge”.

En su paso por AzM TV, Cufré remarcó la importancia de la eficiencia en la producción. “No sé si el camino tiene que ser que el precio rija libremente. Para nosotros como provincia, en este momento nos favorecería de una manera importante. Recordemos que las regalías son el ingreso líquido más importante que tiene el presupuesto provincial. Todo ronda en la economía de los proyectos: eso es lo que necesitamos mejorar. El país y la industria necesitan que la cuenca del Golfo mantenga su producción, así que el consenso necesariamente se va a lograr”, aseguró.

Por otra parte, al ser consultado sobre el desabastecimiento de combustibles ocurrido semanas atrás, destacó la proactividad de Sergio Massa y puso el foco en las causas del faltante: “El ministro de Economía, en su momento salió enérgicamente a decir que si para el martes no estaba resuelto, iba a tomar decisiones, y prácticamente se resolvió. Y un desabastecimiento no se resuelve en cuatro o cinco días. Ahí hubo una contundencia. Lo que yo indagaría es si todas las refinerías tenían stock de barril interno de petróleo. Esa es la pregunta, y no si tenían stock de combustible. Miremos quién está ocupando fuertemente los cupos de exportación y quién está abasteciendo fuertemente el mercado interno”.

Volvé a mirar la entrevista acá: