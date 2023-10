Municipales de Esquel exigen una compensación económica por inflación

Antonio Osorio, quien conduce el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste se refirió al posible solicitud de crédito del Municipio para poder costear el pago de salarios y aseguró que en Esquel “no se actualizan las tarifas para ganar elecciones”.

“A nosotros nos llegó el rumor que se habría solicitado algún crédito para pagar sueldos, lo que nos dicen”, desde el Municipio es que “tienen que ver con una necesidad de inversión en la planta de residuos sólidos urbanos y que no tendrían que ver en lo inmediato con el pago de sueldos”, explicó y agregó que “tenemos un déficit en los últimos meses bastante abultado. Se habla de cuarenta millones de pesos, teníamos un fondo anticíclico que está desapareciendo”.

“Si los ingresos son menores que los egresos, sabemos que si no es este mes será el mes que viene y va allegar el momento que vamos a estar bastante complicado”, desde el sindicato estamos “solicitando una compensación económica por la inflación extra que tuvimos en agosto, porque vamos a quedar por debajo de lo que habíamos pactado”, detalló.

“Estuve haciendo un análisis estos días y es cierto que la masa salarial crece porque hay pases a planta, por el ítems de antigüedad, he visto que se agregaron horas cátedras. Pero lo que vemos que los recursos no evolucionaron a la par de la inflación”, expresó el representante de los trabajadores y afirmó que “si nos recursos no van a la par de la inflación está claro que en algún momento vamos estar en esta situación”.

“Hay una cuestión que no se quieren cobrar los impuestos y no se actualizan de acurdo a la inflación, porque los vecinos se enojan y esto lo hacen para ganar las elecciones y que nadie se enoje”, sentencio Osorio y aseveró que “durante los años de campaña sobran los actos de demagogia pero esa demagogia nunca va para el lado de los trabajadores, se trata de estar bien con todo el mundo pero cuando se trata de ajustar lo hacen con los trabajadores”.

“Si nos invitan a ver los números, también tenemos cuestiones para proponer, no somos tira piedras tenemos la capacidad de pensar de proyectar y de buscar alternativas”, dijo y agregó “no hubieron decisiones en lo local que tiene que ver con los ingresos”.