La perra de Evangelina Anderson disfrutó de un tierno festejo de cumpleaños

Para Evangelina Anderson su perrita Pouppée, de raza Shih Tzu y pelaje oscuro, es tan importante en su vida como sus hijos Bastián, Lola y Emma, frutos de su relación con Martín Demichelis. Es por esto que la modelo celebró el cumpleaños del can como si fuera un miembro más de su familia y compartió distintas postales del festejo en su cuenta de Instagram.

Eva organizó una fiesta a la altura de cualquier cumpleaños infantil y por esto es que decoró un ambiente de su casa con guirnaldas que incluían fotos de perros de diferentes razas con bonetes, también encargó una torta con la leyenda “happy birthday” y dos huellas. Además, agregó globos para la ocasión.

“¡Feliz cumpleaños Pouppée, nos hacés muy feliz!”, comenzó escribiendo Anderson en el epígrafe del carrusel de fotos y videos que subió para la ocasión. “Que cumplas muchísimos años más. Te amamos, hijita”, cerró Eva quien además de mostrar parte del festejo de cumpleaños, también compartió algunos momentos emotivos junto a la perrita, como cuando se reencontraron en Argentina después de que la familia se mudara desde Alemania una vez que Demichelis asumiera la dirección técnica de River Plate.

Después de más de una década viviendo en Europa, donde Demichelis vivió buena parte de su carrera profesional primero como futbolista y luego como entrenador, toda la familia volvió a residir en Argentina. A mediados de noviembre de 2022, en plena Copa del Mundo, el cordobés asumió como técnico del club de Núñez, y Evangelina organizó la mudanza desde el país europeo, mientras los hijos de la pareja terminaban sus obligaciones escolares. Los cuatro llegaron cerca de las fiestas de fin de año y, desde entonces, comenzaron la adaptación al país con las dificultades que eso conlleva, sobre todo para los niños, que solo lo conocían en sus vacaciones.

“En el avión solo me permitieron viajar con 3 de mis perritos, por lo tanto dejé a Pouppée al cuidado de mi amiga y ahora voy por ella. Además, tengo que hacer la mudanza Múnich – Buenos Aires y también voy a terminar los trámites que conlleva irte de un país. ¡Allá voy!”, había contado Eva en sus redes sociales en enero pasado para explicar la situación y el dolor que le resultaba tener que dejar a la perrita en Alemania.

Días después, la modelo realizó un nuevo viaje hacia Múnich para reencontrarse con su mascota y traerla finalmente hacia la Argentina. Este momento también quedó guardado para la posteridad en su cuenta de Instagram. Fue a través de un video en el que, con la complicidad de su amiga, se puede ver cómo le abren la puerta a Evangelina donde la pequeña perrita la estaba esperando. Y a juzgar por ambas reacciones, el amor se mantuvo intacto como si el tiempo no hubiese pasado.

Lookeada totalmente de negro, y acorde a las bajas temperaturas del invierno alemán, Eva se agachó para recibir a Pouppée y las dos se trenzaron en un remolino de abrazos, besos y sonrisas. “Te extrañé, me hacías mucha falta”, alcanzó a decir la rubia al borde de las lágrimas, con su mascota a upa, mimándola a más no poder, como buscando recuperar el tiempo perdido.

“¡Negrita, cómo te extrañé! No nos separamos nunca, nunca más”, le prometió una y otra vez. Y para que no quedara ningún tipo de dudas de que las cosas no volverían a cambiar, escribió “Juntas x siempre” junto a un corazón como para rubricar el momento. De esta manera fue cómo se consolidó la llegada a la Argentina de la familia completa, quienes estarán en el país por un tiempo más.

Fuente: Teleshow.