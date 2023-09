Qué famosa reemplazará a Pampita como jurado del Bailando 2023

Zaira Nara estuvo en el jurado del Bailando 2023 (América) en reemplazo de Pampita Ardohain, quien se encontraba ausente debido a compromisos laborales en Nueva York. Ahora una nueva celebridad ocupará la silla de la modelo que sigue en el exterior, según informaron en Estamos Okey, el popular programa conducido por Pampito y Guido Záffora.

“¡La próxima jueza reemplazante de Pampita en el jurado es nada más y nada menos que Paula Chaves!”, anunció con entusiasmo Juli Castro. La noticia fue recibida con aplausos por todos los presentes en el estudio. Guido opinó: “Me encanta Paula Chaves como reemplazo, ya demostró su talento en la apertura”.

Pampito, por su parte, aseguró: “Es una broma hermosa porque tuvimos a Zaira y ahora van a tener a Paula”. En el programa siguiente, Cora Debarbieri planteó la pregunta: “¿Paula hará lo mismo que hizo Zaira con Barbasola? ¿Pedirá no estar el mismo día?”. Záffora, entre risas, comentó: “Y me pondrá 10 a mí, Paula, porque es amiga mía”. Aunque luego disipó la duda: “Pero no, Paula no es así”.

No obstante, este martes y a través de un tuit, Ángel de Brito negó esta versión. “FAKE”, escribió el conductor de LAM y también jurado del programa de Marcelo Tinelli desmintiendo a sus compañeros de canal. Así que habrá qué ver si en las próximas horas aparece otro nombre a la altura de las circunstancias.

Cabe recordar que Ardohain viajó a Nueva York invitada por una empresa para recorrer la ciudad conocida como “La Gran Manzana” y también realizar planes allí al igual que otros famosos. La modelo estuvo acompañada por su marido, Roberto García Moritán.

A través de sus historias de Instagram, la también conductora mostró que estuvo paseando por el Central Park, también caminó por el barrio Soho -donde se encuentran las marcas más exclusivas- y estuvo en la Quinta Avenida, donde se encuentran las pantallas más llamativas. Y asistió a un evento donde también estaban invitadas varias estrellas de Hollywood.

Como una fan más, Pampita le pidió fotos a todos y las compartió con sus seguidores de las redes sociales. En las imágenes que publicó en su feed de Instagram mostró que estuvo con Zoe Saldana, Matt Damon y Jeremy Allen White, entre otras personalidades. También se pudo ver el espectacular look que escogió para la gala que contó con alfombra roja y cientos de celebridades de todo el mundo.

Para lucir en el evento, Pampita optó por un diseño en blanco, de escote recto, con los hombros al descubierto y falda campana. Dejó a la vista sus piernas y sumó unos zapatos de taco fino color negro. También lució un rodete para dejar al descubierto la espalda, que tenía un juego con el collar plateado. Al estilismo solo le agregó una pulsera, aros y, como cartera, un sobre negro.

Semanas atrás, y a propósito de la visita de Carolina a Noche al Dente (América) volvió a estar en agenda su enfrentamiento con Nicole Neumann, Sofía Zámolo y Julieta Prandi en la década del 2000, cuando todas empezaban a pisar fuerte en el mundo del modelaje. Con ello también se trajo al presente repudiable apodo con el que a la nacida en La Pampa la llamaban en los desfiles, por considerarla no estar a la altura ni poseer las características necesarias como para estar en una pasarela: “La Muqui”. En paralelo, en las redes sociales se la señaló a Prandi como la creadora del mote, lo que provocó que se desmarcara de esto.

