Por qué la ciencia no puede explicar el efecto Mandela

¿Hay una raya negra en la cola de Pikachu? ¿La fruta en el logotipo de Fruit of the Loom surge de una cornucopia? Si respondió afirmativamente a alguna de estas preguntas, lo siento, está equivocado. Pero es posible que también estés experimentando el llamado efecto Mandela.

La investigadora paranormal Fiona Broome acuñó el nombre en 2009 después de convencerse de que el entonces presidente sudafricano Nelson Mandela había muerto en prisión en la década de 1980. Pero Mandela no murió en prisión; fue liberado en 1990, pasó a liderar Sudáfrica y murió en 2013. Sin embargo, Broome notó que muchos otros parecían compartir la misma memoria inexacta, lo que provocó una mayor investigación.

Desde entonces, han surgido recuerdos falsos más comunes, como que C-3PO de “Star Wars” es completamente dorado (tiene una pierna plateada); Jiffy como nombre de una conocida marca de mantequilla de maní (es simplemente Jif); la ortografía de un libro infantil clásico es “The Berenstein Bears” (en realidad es “The Berenstain Bears”); y una serie de citas erróneas de películas, entre ellas «Luke, soy tu padre» de «The Empire Strikes Back» (la frase real es «No, soy tu padre»), «Si lo construyes, ellos vendrán» de “The Field of Dreams” (es “Si lo construyes, él vendrá”) y quizás el menos recordado de todos, “Espejo, espejo en la pared” de “Blancanieves y los siete enanitos” (la Reina Malvada en realidad dice: “Espejo mágico en la pared”).

Falsos recuerdos

“El efecto Mandela es un fenómeno de memoria realmente fascinante en el que todo el mundo parece mostrar recuerdos incorrectos de iconos populares comunes», dijo la neurocientífica Wilma Bainbridge, profesora asistente en el departamento de psicología de la Universidad de Chicago. “Realmente está ganando popularidad en Internet en sitios como Reddit y TikTok. Y aunque para muchas personas es una especie de pequeño juego divertido al que podrían jugar, me di cuenta de que en realidad es un efecto muy interesante de la memoria humana que no se había estudiado experimentalmente antes”.

Con el coautor Deepasri Prasad, Bainbridge realizó un estudio poco común publicado por la revista Psychological Science a finales de 2022 sobre el efecto Mandela en el que confirmaron por primera vez que las personas tienen recuerdos visuales seguros, pero incorrectos, de íconos o personajes famosos. (Prasad era director de laboratorio y asistente de investigación en UChicago en el momento de la investigación y actualmente es estudiante de doctorado en ciencias psicológicas y cerebrales en Dartmouth College en Hanover, Nueva Hampshire).

En un ejemplo común del efecto Mandela, o falsa memoria colectiva, la serie de libros infantiles «Los osos Berenstain», creada por Stan y Jan Berenstain en 1962, a menudo se considera como «Los «osos Berenstein». Sí, todo este tiempo, la «e» ha sido una «a» (Crédito: The Intelligencer/AP)

Los investigadores intentaron encontrar causas simples para el fenómeno, como que las personas no miraran directamente el detalle en cuestión al observar al personaje o imágenes en Internet que mostraran los errores, pero no encontraron ninguna coincidencia para estas hipótesis. Bainbridge y Prasad también hicieron que los participantes en el experimento dibujaran los íconos de memoria para ver si crearían espontáneamente estos errores, y descubrieron que a menudo lo hacían.

«Una gran conclusión es que, si bien el efecto Mandela aparece en diferentes tipos de experimentos, no existe una explicación clara para ello», dijo Bainbridge, «por lo que se necesitan investigaciones futuras para ver qué está causando esto».

Es importante recordar cuán propensos podemos ser a la inexactitud, señaló Neil Dagnall, investigador cognitivo y parapsicológico de la Universidad Metropolitana de Manchester en el Reino Unido. “Muy a menudo, cuando procesamos información, vemos las cosas como pensamos que son, en lugar de lo que realmente son. La atención es un fenómeno muy interesante”, dijo Dagnall, lector de psicología cognitiva aplicada.

«Con el efecto Mandela, las personas a menudo recuerdan las cosas como creen que deberían ser en lugar de como son en realidad, porque procesamos las cosas muy rápidamente en la vida cotidiana».

Dagnall mencionó el ejemplo de la tarea de Deese, Roediger y McDermott, una prueba de memoria falsa en la que las personas reciben listas de palabras para recordar: “Por ejemplo, si le diésemos a la gente artículos relacionados con la costura (como alfileres, algodón, hilo) cuando se les pide que las recuerden, también recuerdan palabras que no estaban en la lista, pero que están asociadas con la costura, como la aguja”. De la misma manera, las personas podrían agregar detalles temáticamente similares a su recuerdo de una imagen, dijo.

Ken Drinkwater, investigador del Manchester Metropolitan, añadió que el efecto podría estar relacionado con una afección llamada síndrome de la falsa memoria. “En su identidad individual y en su manera de ver el mundo, las personas están influenciadas por recuerdos objetivamente incorrectos. Podrían creer firmemente en algo, o creer firmemente que han tenido esta experiencia o este recuerdo, pero en realidad es una fantasía”, dijo Drinkwater, profesor titular de la universidad.

«Hace varios años analizamos si la gente podía distinguir entre recuerdos genuinos e imaginados», dijo Dagnall. “Si le preguntas a la gente sobre un desastre aéreo, por ejemplo, cuando recuerden los acontecimientos, no recordarán simplemente lo que vieron en las noticias. También recordarían información adicional, porque no son capaces de discriminar entre lo que han visto (su memoria real) y lo que han imaginado. Si piensas en un accidente aéreo, puedes imaginar muchas cosas asociadas porque las has visto en películas, en la televisión o en las noticias”.

Algunos ejemplos comunes del efecto Mandela tienen quizás explicaciones lógicas, como que el Sr. Monopoly use un monóculo porque complementa su estilo sartorial anticuado (similar al Sr. Peanut, que tiene uno) o que Pikachu tenga una punta negra en la cola porque sus orejas también tienen puntas negras. Pero es posible que estas generalizaciones no se apliquen a otros errores.

¿Mundos paralelos?

Una memoria colectiva peculiar que demuestra cuán poderosos pueden ser los falsos recuerdos es la de una supuesta película de los años 90 sobre un genio llamado «Shazaam», protagonizada por el actor David Adkins, más conocido como Sinbad. No existe tal película, para desconcierto de innumerables personas en Internet que podrían haber jurado lo contrario.

Lo que sí existe, sin embargo, es la película de 1996 «Kazaam», protagonizada por Shaquille O’Neal como personaje principal.

“Los defensores del efecto Mandela creen que es un efecto genuino. Muchos creen que esto se basa en la teoría de los muchos mundos o del multiverso, y que las cosas son diferentes en realidades paralelas”, dijo Dagnall, refiriéndose a la teoría que sugiere que puede haber otros universos (potencialmente un número infinito de ellos) más allá del nuestro. “También se me ocurrió la idea del viaje en el tiempo, que provocaría pequeños cambios en la estructura del tiempo”.

Otra teoría popular es que el Gran Colisionador de Hadrones, un acelerador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, en Suiza, abrió un portal a una dimensión diferente cuando se activó en 2008. Clara Nellist, física de partículas del CERN, respondió a tales preocupaciones en TikTok, específicamente sobre las galletas Oreo “Double Stuf” que llevan ese nombre en lugar de “Double Filled”, diciendo que “en nuestra atmósfera ocurren colisiones de partículas de mucha mayor energía todo el tiempo. … Puedo prometerles que no cambiaremos las etiquetas de sus alimentos”.

La falta de evidencia que respalde estas teorías no ha impedido que la gente sea creativa con ellas. Una cuenta de TikTok, por ejemplo, muestra ejemplos populares del efecto Mandela a través de la pantalla de uno de los primeros teléfonos con cámara, que muestra la versión “alternativa” porque supuestamente es una reliquia tecnológica de un universo paralelo.

“En tiempos de incertidumbre, como la pandemia, la desinformación y las teorías de conspiración se vuelven más frecuentes”, dijo Drinkwater. “La gente quiere mirar algo que les dé más significado. Por lo tanto, podría ser que la creencia en el efecto Mandela aumente debido a este proceso”.

Bainbridge, de la Universidad de Chicago, sin embargo, dijo que tiene malas noticias para los aspirantes a la realidad alternativa. “Lamento decepcionar a las personas que creen en el universo paralelo, pero en nuestro estudio de dibujo, preguntamos a las personas si habían oído hablar de Pikachu o del Sr. Monopoly antes, y si decían que no, les mostrábamos una imagen. Luego, después de un breve retraso, les pedimos que los dibujaran de memoria”, dijo.

“Incluso aquellos que nunca habían oído hablar de ellos cometieron algunos de estos errores, como la cola y el monóculo. ¡Estas personas tuvieron este recuerdo falso justo después de conocer a los personajes! Lo que demuestra que este efecto puede ocurrir incluso sin cruzar dimensiones paralelas”.