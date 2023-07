Taccetta y la Banda: «Cuando me agradecieron, me di vuelta y me fui»

Matías Taccetta, diputado nacional y candidato a intendente de Esquel por Juntos por el Cambio, hizo un balance de su campaña electoral, explicó lo sucedido durante el polémico show de La Banda al Rojo Vivo y aseguró que la recta final lo encuentra tranquilo: «Llego bien, con mucha expectativa y muy contento por todo lo que se hizo hasta ahora«.

«El domingo se iba a hacer un acto para finalizar la campaña acá en Esquel. Yo no estaba de acuerdo con hacer un acto, no es mi forma de hacer política, y se lo he planteado a Nacho. La banda ya había anunciado que iba a tocar en Esquel. Dado que habíamos cancelado la presentación y el acto final y ellos estaban en la ciudad, se les ofreció tocar en la Expo Invierno Esquel 2023. Lo que estuvo mal fue que nos agradecieran, tanto a Nacho como a mí. Cuando escuché que me agradecían, di media vuelta y me fui, porque no me sentí cómodo«, aseguró.

En diálogo con Pido la Palabra, por AzM Radio, el candidato relativizó el incidente: «A mí no me gustan esas cosas. Tampoco me gustaría si lo hiciera otro partido. No me siento cómodo. A ver: nadie me va a votar porque tocó La Banda el domingo. Son tantos los problemas que tiene la ciudad, que andar discutiendo si me nombró o no me nombró una banda de cumbia en el escenario es una tomada de pelo para la gente«.

«La gente está enojada con los políticos, muy enojada. Hay que trabajar para la gente y dejar de perder el tiempo en estas cuestiones que son menores. Repito: no estoy de acuerdo, no está bien que hayan agradecido. La gente está esperando un salto de calidad en la política y espero que lo podamos dar«, expresó.

Escuchá la entrevista completa acá: