Taccetta festejó su triunfo y el de Torres: «Nadie confiaba en nosotros»

Matías Taccetta, intendente electo de Esquel, celebró su victoria en diálogo con AzM Radio, elogió a su contrincante Juan Manuel Peralta y recordó que cuando empezó a militar con Ignacio Torres «nadie confiaba» en ellos.

«Es una gran satisfacción. Cuesta y mucho. Esto no es fácil. Son trabajos que llevan años y dieron sus frutos. Cuando nadie confiaba en nosotros se logró lo que esperábamos, y aquello para lo que trabajamos durante seis largos años«, destacó.

El representante de Juntos por el Cambio en Esquel rememoró su relación con Torres: «Con ‘Nacho’ somos amigos, más allá de compartir el mismo espacio político. Trabajé con él en la diputación en 2019, en la senaduría en 2021 y ahora. Nos conocemos de memoria. No es necesario emitir una palabra: con una sola mirada yo sé lo que él piensa o necesita y él siente lo mismo conmigo».

«Éramos tres cuando empezamos. Él me vino a buscar a Esquel, quería que me sumara a su equipo, un equipo muy chico. Le pregunté cuántos más éramos en Esquel y estaba solamente yo. Nadie confiaba en nosotros. Es más, nos miraban mal, o nos dejaban separados del grupo político que en ese momento gobernaba la ciudad. Y valió la pena, porque cuando uno confía, es leal y trabaja por un objetivo y este se logra, vale y mucho», recordó durante la entrevista.

Taccetta también destacó la presencia de Peralta en su local de campaña: «Valoro mucho a las personas. Trato de llevarme bien con todo el mundo. Con Juan tenemos las diferencias que podemos tener, son políticas pero no personales y eso se demostró: fue a nuestro local partidario a saludarnos y le di la palabra para que les hablara a los vecinos. Creo que hay que demostrar eso: la cercanía que podemos tener con los integrantes de otros partidos«.

«Somos vecinos que queremos lo mejor para Esquel. Si uno se postula como candidato a intendente es porque quiere lo mejor para su ciudad. No hay que desconocer a ninguno de los candidatos que han trabajado para lo mismo que uno trabaja y que no han logrado seducir al electorado. No por eso hay que desmerecer a ellos ni a sus votantes», reflexionó.