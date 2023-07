Esta pareja rusa fue al avistaje de ballenas con su bebé de siete meses: así regresaron

Son muchos los padres y madres que no saben qué hacer con sus criaturas al decidir su itinerario de vacaciones. ¿Llevar o no llevar a los niños a las excursiones? Elena y Pavel llegaron a Puerto Pirámides para admirar el espectáculo natural de las ballenas con un invitado muy especial: Sergey, su pequeño hijo de siete meses. Y no se arrepintieron.

Buscaron refugio bajo el techo de la embarcación antes de que la lancha partiera golfo adentro y aquel tierno bulto envuelto en capas de abrigo no se inmutó. Acostumbrados al clima de Kazán, Rusia, Pavel y Elena disfrutaron del día lluvioso, aunque con buena temperatura, turnándose para tomar fotos y hacer comentarios divertidos pero ininteligibles para el resto de los tripulantes.

En un inglés rústico pero efectivo, Pavel cuenta que no están solamente de paseo en nuestro país: Sergey, al igual que Lionel Messi y Diego Maradona, es argentino. De regreso a la costa, el pequeño campeón del mundo sigue durmiendo mientras sus padres posan para la foto que ilustra este artículo, con sonrisas de oreja a oreja tras una mágica mañana de avistaje embarcado de ballenas.