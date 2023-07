Elecciones SUPA Chubut: Este viernes se define quién conducirá el gremio

Los afiliados del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Chubut elegirán este viernes a la nueva conducción del gremio en elecciones generales de autoridades. Están habilitados a participar de los comicios 538 estibadores portuarios de los puertos provinciales de Comodoro Rivadavia, Camarones, Puerto Madryn y Rawson.

El presidente de la junta electoral, Leandro Coria, dialogó con El Diario Web y comentó que fueron oficializadas para participar de las elecciones a la Lista Roja que lleva a Ricardo Franco como postulante a la reelección (va por su cuarto mandato), la Lista Celeste y Blanca que tiene como candidato a secretario General a Alexis Gutiérrez, y la Lista Verde que propone a Pablo Ingino.

Asimismo, declaró que el padrón provincial de afiliados “asciende a 537 trabajadores en condiciones de sufragar este viernes 7 de julio. El horario será de 9 a 17 horas en los cuatro puertos de Chubut. En Comodoro Rivadavia y en Rawson será en la sede sindical, en Camarones se votará en el Gimnasio Municipal y en Puerto Madryn se vota en el sector aluminio del muelle Almirante Storni”.

Durante el proceso eleccionario habrá un operativo de seguridad con presencia de efectivos de la Prefectura Naval Argentina y también efectivos de la Policía de Chubut contratados como adicionales para garantizar la seguridad de los comicios.

Críticas a la actual conducción

Por otro lado, lamentó que la actual conducción sindical no aportara para solventar los gastos que competen al proceso eleccionario que se llevará adelante en las próximas horas.

“No hubo colaboración. El proceso electoral tiene costos operativos y lo hicimos con la colaboración de los propios afiliados. Lo que se paga a Prefectura y Policía de adicionales salió de los bolsillos de los trabajadores, el sindicato no aportó nada”.

¿Votos recurrentes?

Por último, Coria indicó que en las últimas horas ocurrió un hecho que le llamó la atención: “Recibimos un mail del Ministerio de Trabajo, que decía que teníamos que dejar votar a 70 personas que no estaban en el padrón y que según nuestros registros no son afiliados al sindicato. No sabemos por qué tenemos que dejarlos votar. Nosotros queremos hacer las cosas bien y que sean transparentes”.

“Nos informaron que van a ser `votos recurrentes` que irán adentro de otro sobre con nombre y apellido del votante y en teoría se abrirán después del conteo de los 537 electores iniciales”.