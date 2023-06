Peruzotti: «Les va a salir el tiro por la culata, tengo sobradamente acreditada la residencia»

La candidata a viceintendenta de Puerto Madryn por Juntos por el Cambio, Vanesa Peruzotti, rechazó las objeciones del Tribunal Electoral Municipal para su postulación. «Tengo sobradamente acreditada la residencia», aseguró.

La decisión del tribunal había determinado que la compañera de fórmula de Daniel Laudonio no cumplía con el requisito de residencia para ser candidata. En diálogo con Pido la Palabra, en AzM Radio, la abogada radical aseguró: «No hay fundamentos jurídicos. Solamente invocan que no está acreditada mi residencia en Puerto Madryn y como corolario invocan una ordenanza que se aplica para elegir a las autoridades de las asociaciones vecinales de la ciudad. Un disparate«.

Peruzotti, además, hizo una breve reseña de sus cambios de domicilio. «Yo no soy nacida en Madryn. Nací en Esquel, me mudé en el año ’86 y de ese tiempo a esta parte toda mi vida he vivido en Puerto Madryn. Hubo un lapso que fue cuando me fui a estudiar a Buenos Aires mi carrera, estuve seis años pero regresé y ya pasaron más de cinco años. En Puerto Madryn tengo mi casa, mi oficina, mis relaciones sociales, mi carrera política. Tengo sobradamente acreditada la residencia«, sentenció.

Además de confirmar que recurrió la decisión del Tribunal, cuya sentencia se espera para este viernes, la abogada aseguró que este incidente realza su candidatura. «A más de uno acá le va a salir el tiro por la culata. Lejos de hacernos mella o debilitarnos como se ha pretendido, esto nos ha unido mucho más a nosotros como equipo durante la campaña y además ha generado una gran expectativa y solidaridad de parte de los vecinos hacia nosotros», disparó.