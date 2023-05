Arcioni supervisó obras por más de $39 millones en el Club Independiente de Trelew

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este martes una recorrida por el Club Atlético Independiente de Trelew y supervisó las obras que se ejecutaron en la institución como parte del Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Deportiva.

El mandatario visitó el tradicional club valletano junto al presidente de la entidad, Gustavo Flores, integrantes de la Comisión Directiva; jugadoras y jugadores de la institución; los ministros de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; de Infraestructura, Gustavo Aguilera, y de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; el presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández; el gerente General de Patagonia Broker SA, Daniel Asciutto; la subsecretaria de Información Pública, Vanesa Abril; entre otras autoridades provinciales.

Durante la recorrida, Arcioni se interiorizó sobre los trabajos terminados y la instalación del césped sintético que se llevó adelante en la nueva cancha de fútbol 11 por más de 39 millones de pesos.

Cumplir con la palabra

En ese marco, el gobernador Arcioni aseguró sentirse muy feliz por la inauguración de la cancha de césped sintético que “fue muy esperada y deseada por la comunidad del club desde hace más de diez años”.

“Cuando me reuní con el presidente, en un momento muy difícil, me comprometí que apenas tuviera la posibilidad íbamos a cumplir con esta cancha de césped sintético”, recordó el Gobernador y aclaró que la cancha inaugurada “es profesional, y está homologada por los organismos deportivos de FIFA”.

Arcioni señaló que “hoy la están disfrutando unos mil chicos no sólo del club, sino que es para toda la comunidad de Trelew”, y agregó que “como ustedes saben venimos haciendo distintos aportes a todas las instituciones deportivas de la provincia, en Trelew como por ejemplo al Tenis Club, el Club Huracán, cosa de darles todas las herramientas posibles para que continúen con el trabajo que están llevando a cabo”.

Ejecución de los nuevos vestuarios

El gobernador Arcioni afirmó que “este césped era algo muy esperado por el Club”, y agregó que “es algo que se les fue prometiendo en distintas gestiones y no se pudo concretar por distintas circunstancias y cuando me vino a ver en el momento más difícil de la provincia me comprometí a qué cuando pudiésemos íbamos a hacer esta cancha de césped sintético”.

Arcioni adelantó que se prevé además para el Club Independiente realizar los vestuarios, “estamos terminando un proyecto de ejecución para los vestuarios, sabemos que también está la iluminación, todo no podemos, pero entre los vestuarios e iluminación, ellos eligieron los vestuarios”.

“La familia de Independiente va vivir agradecida al gobernador Arcioni”

Por su parte, el titular del club Independiente, Gustavo Flores, señaló que «en cada nota, en cada entrevista que nosotros tenemos siempre marcamos lo mismo. esta decisión que ha tomado el gobernador Arcioni, que otros dirigentes no han cumplido. Le tenemos un agradecimiento enorme a este dirigente que -en su momento cuando fuimos a pedir la cancha, hace dos años atrás, con la Provincia en una situación muy compleja- nos dijo que iba a cumplir con su palabra, aun cuando tenemos nuestras urgencias”.

“Hoy estamos festejando, esto es una realidad -recalcó el dirigente- ojalá tengamos en la Provincia dirigentes como Mariano Arcioni, que ha cumplido con su palabra con las cosas que nos comprometió. Muy contentos con su visita a nuestro club, nuestras instalaciones, y poder demostrarles nuestro agradecimiento. No es una puesta en escena, está plasmada en nuestras paredes, con este gesto que tuvo el gobernador Arcioni y también el ministro de Economía”, señaló el dirigente deportivo.

Luego, Flores afirmó: “Hace diez años que estamos esperando por esto, con todos los contratiempos que estas cosas nos generaban no tener la cancha, en lo social, económico, en lo deportivo, grandes problemas, y hoy la institución muestra un crecimiento enorme, en esto también, en estos últimos dos años. Y también nos da fuerzas para seguir trabajando, que nuestro club ponerlo en el lugar donde lo soñamos siempre”.

“Y ahora los vestuarios, tanta alegría no nos cabe en el cuerpo, creo que la familia de Independiente va vivir agradecida al gobernador Arcioni”, cerró el presidente.

Nueva cancha

La obra, gestionada y largamente esperada por la institución deportiva, ya fue inaugurada y puesta en marcha por las distintas categorías del Club.

La adquisición de materiales y posterior colocación de la alfombra sintética fueron concretadas con aportes del Gobierno de la Provincia, de más de 39 millones de pesos, en el marco de una política inclusiva que apunta a garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la práctica deportiva y actividad física de niños, jóvenes y adultos de todo el territorio chubutense.