Millonaria inversión para la ampliación de la Planta Potabilizadora de Rawson

El presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Alejandro Yaniez, recorrió junto al intendente Damián Biss, funcionarios del gabinete municipal y concejales, la Planta Potabilizadora y su obra de ampliación. La obra duplicará la capacidad de potabilización y se estima que en dos años se terminará. Si bien es la obra más importante para la ciudad, son necesarias obras complementarias de distribución y almacenamiento para el crecimiento de Rawson.

“Estamos viendo cómo avanza la obra, la cual ya tiene los cascarones y los cimientos de la sala de floración y cloración y dosificación de la ampliación de la planta. Además, aprovechamos para mostrarles a los concejales el funcionamiento de la planta actual”, indicó el titular de la prestataria.

Subrayó que, si bien “es una obra de envergadura y de importancia para el crecimiento de la ciudad, no es la solución a los problemas de agua que tiene hoy la ciudad de Rawson. Necesitamos seguir haciendo gestiones y empujando los proyectos presentados para la ampliación del acueducto y para la construcción de nuevos centros de distribución y renovación de redes existentes en la ciudad, porque con esta obra vamos a duplicar la capacidad de potabilización -llegando a más de 1.600 m3/h-, pero seguimos teniendo la misma capacidad de transporte, distribución y almacenamiento”.



Especificó Yaniez que la obra está avanzada en un 20%. “Falta aún la réplica de la parte de filtración y proceso de potabilización, pero lo importante es que ya comenzó y avanza a buen ritmo. Nuestra gran preocupación era que no arrancaba y ante los vaivenes de la política, con tiempos electorales y posibles de cambios de gobierno, era necesario que arranque y que Rawson no se quede sin tenerla”.

Aseveró que son 720 corridos de ejecución de obra y que, sin las obras complementarias, “lo único que vamos a resolver con la duplicación de agua potable, es acortar los tiempos de corte. Igualmente es algo que analizamos porque con la situación de los cortes se está presurizando y despresurizando el sistema dos veces al día y ningún sistema está preparado para soportar ese nivel de trabajo. Así que estamos preocupados por la realidad del transporte, la distribución y el almacenamiento del agua”.

Finalmente, el presidente de la Cooperativa, expresó que “actualmente estamos con los mismos niveles que en plena época estival porque sorprendentemente estamos casi llegando a mayo y seguimos con temperaturas que rondan los 30 grados. Además, se entregaron viviendas lo cual implica que 95 familias más que se sumen a la red de distribución de agua potable. Todo eso resienta el sistema, mermando la presión en distintos lugares, por lo que el personal está trabajando día y noche para tratar de poder llegar con la capacidad que tenemos en su totalidad”.



La obra más importante

En tanto que el intendente Biss reconoció estar “sorprendido por el gran avance que ha tenido dado que hace pocos meses vinimos a anunciar el inicio de la obra en una recorrida que también participó el Gobernador y parte del Gabinete Provincial. La semana pasada en una reunión de trabajo que tuvimos en la Cooperativa nos invitaron a venir a verificar el avance de la misma, por lo que con gusto vinimos”.

“Yo sabía que estaban haciendo los primeros trabajos de movimiento de suelo, pero quedé sorprendido porque veo que está avanzando de una manera muy rápida, más allá de que es una obra grande, compleja, que va a llevar al menos un año y medio más en su ejecución. Vemos que hay una gran cantidad de maquinarias, operarios, y hay que destacarlo en estos momentos de tanto desmadre económico donde se dificulta concretar las cosas, Muy satisfechos que haya salido y que esté avanzando de la manera que se está concretando”, recalcó el mandatario municipal quien añadió que “en este contexto que se haga una obra tan importante, que arrancó con una base de $1200 millones y que yo creo que va a terminar por más del doble, es trascendental”.

Biss afirmó que para Rawson “es la obra más importante. Nos concentramos en su gestión y, en un trabajo en conjunto, logramos que se financie. Ya hace más de 10 años Playa Unión, fundamentalmente en épocas de verano, venía sufriendo desabastecimiento. La Cooperativa logró, de alguna manera, generar previsibilidad en la llegada de este vital recurso a través de cortes programados. Los vecinos se fueron acostumbrando, pero antes había sectores completos del balneario que pasaban quizás dos o tres días sin agua”, indicó.

En este sentido agregó que, a partir de los cortes programados, “se logró que se abastezcan los tanques y que la gente no esté sin agua, pero ya estamos viendo que este año la realidad es otra. Primero porque se extendió el verano, entonces el alto consumo se extendió un mes más, pero además Rawson está creciendo. Este año hubo faltante de agua en otros sectores, como por ejemplo zona de chacras, Área 12, Playa Magaña, y hasta algunos sectores de la zona norte de la ciudad. Con lo cual esto quiere decir que, si no lográbamos el financiamiento de esta obra, en muy pocos años íbamos a sufrir realmente un desabastecimiento alarmante en varios sectores de la ciudad, con lo cual esto es lo que necesitamos para crecer como ciudad, para la industria. No podemos pensar en que la ciudad se desarrolle si no tenemos los servicios vitales”, concluyó.