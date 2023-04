Gran participación de los chubutenses en el 2° Torneo Regional de Menores

El pasado fin de semana, se disputó en la ciudad de General Roca, en el Club Deportivo Roca, la 2° Edición del Torneo Regional de Tenis para categorías Menores.

De esta competencia, formó parte una numerosa delegación de jóvenes tenistas de la ASOTENECh, quienes cumplieron una destacada perfomance en las diversas categorías.

Podios para los jóvenes chubutenses en General Roca

Se disputó el pasado fin de semana en el Club Deportivo Roca de General Roca, el Torneo Regional de Menores para la región 9, competencia de carácter clasificatorio al Nacional.

De este certamen formó parte una delegación de jugadores que representaron y de la mejor manera a la ASOTENECH en las distintas categorías que estuvieron en juego.

En el caso de Jazmín Silva Prats de la localidad de El hoyo, que compitió en la divisional Sub 16 damas, venciendo por 6/3 6/3 en la final a Amira Fradkin de Neuquén. En tanto, en Dobles, obtuvo el 2do lugar junto a Dilucente, también de la provincia neuquina, en una modalidad que tuvo como ganadoras a Lucía Maldonado del Trelew Tenis Club junto a Fradkin por 6/3 6/4.



En tanto, en Sub 14 damas, la joven Guadalupe Marina de Trelew, se quedó con el 2° puesto en Singles, cayendo en la final ante Malena Molina de Cipolletti por 6/2 6/3; mientras que en Dobles, jugaron juntas y obtuvieron el título al vencer por 6/4 6/3 a sus pares Ernestina Castro de Puerto Madryn y Martina Lassaga de Trelew.

Por parte de la rama masculina, en Sub 14 Tomas Atucha de Trelew, fue el Finalista del Singles, donde el primer lugar lo ocupó Fernando Inostroza de General Roca; en tanto que en Dobles, Atucha en dupla con Inostroza fueron los campeones al ganar por 6/7 6/3 10/7 ante Lucio Vulcano de Trelew y Mandarino, también del Trelew Tenis Club.

En lo que respecta a Sub 12 dobles, Aguirre de Trelew jugó junto a Madeo, de Neuquén y fueron finalistas. En Semifinales de Singles, llegaron en la categoría Sub 14, los jugadores Thiago Pavón y Lorenzo Toledano.

En la Sub 16 Femenina, llegó hasta las Semifinal la jugadora Lucía Maldonado y en las Damas Sub 14, lo hicieron las jugadoras Ernestina Castro y Justina Lassaga.