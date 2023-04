Concina: “Nos preocupa que el Intendente tome atribuciones y modifique la ordenanza a sola firma”

La concejala de Unidos y Organizados de Puerto Madryn, Alejandra Concina, comentó que desde su partido no están organizando las manifestaciones que se llevan adelante en contra del aumento de las tarifas de servicios, sino que corresponde a una respuesta de la sociedad ante una situación “preocupante”.

“Sabemos de los desequilibrios que tiene la Cooperativa hace mucho tiempo y también sabemos que no hay soluciones de fondo que se estén pensando. Lamentablemente pareciera que la única solución es el bolsillo de la comunidad”, destacó la edila a El Diario.

Luego, fustigó: “Llegamos a un límite donde la gente no puede afrontar más gastos y hoy me entero que el vocero del Intendente (por Martín Ebene, secretario de Gobierno) salió a decir que la culpa la tiene UYO y esto me preocupa ya que las autoridades de la ciudad no se hacen cargo de Puerto Madryn, la cual gobiernan hace casi 12 años”.

Por otro lado, sostuvo que cuando la Lista Roja fue la que condujo a la Cooperativa “ellos se encargaron de ahogarla financieramente, de congelar las tarifas y decir que no se podían aumentar las tarifas ni un 15%. Al día siguiente de que se fue UYO de la conducción, se autorizó un incremento del 75%”.

Concina recalcó que subestiman a la comunidad “al decir que estos problemas que están presentes en término de servicios públicos corresponden a Unidos y Organizados”.

Seguidamente indicó que tanto a ella como al sector que representa les “preocupa que pretendan transformar una discusión que es de políticas de Estado, de sustentabilidad de los servicios públicos en una discusión política partidaria. Hace 3 años que venimos insistiendo que es necesario discutir la matriz energética provincial para tener un costo más barato, como provincia productora de energía que somos”.

Por último, la Concejala reiteró que le genera una gran preocupación que las autoridades quieran “tirar la pelota para afuera”, e incluso “que el Intendente tome atribuciones que no le corresponde como modificar la Ordenanza a sola firma o decir que se va a aplicar de forma gradual. ¿Eso no es hacer campaña? ¿La forma gradual cómo va a ser, con un aumento con anestesia después de las elecciones?”.