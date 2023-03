Pablo García Borboroglu fue nominado como finalista del Nobel de Conservación

El investigador del Cesimar – Conicet Pablo García Borboroglu fue nominado como uno de los seis finalistas del premio líder mundial a la conservación animal otorgado por la Indianapolis Zoological Society Inc.

“Popi”, como se lo conoce habitualmente, es investigador principal del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (Cesimar) del Cenpat y es reconocido por su trabajo en investigación y para mejorar la gestión de hábitats utilizados por pingüinos mediante la creación de grandes áreas protegidas, que incluyen casi 13 millones de hectáreas de hábitat costero y oceánico.

El Premio de Indianápolis, conocido como “El Nobel de la Conservación” reconoce y premia a los conservacionistas que han logrado importantes victorias en el avance de la sostenibilidad de una especie animal o grupo de especies, como en este caso García Borboroglu con los pingüinos.

“Me siento muy honrado y agradecido por haber sido seleccionado como finalista del Indianapolis Prize. Lo vivo como un reconocimiento a más de 30 años trabajando en ciencia y conservación marina, enfocada principalmente en los pingüinos. Es un gran orgullo ser el primer argentino que llega a la final de este premio y quiero compartir esta alegría con los chubutenses, ya que es en esta provincia donde me formé y donde vivo. También agradezco la oportunidad de ser considerado entre tantos conservacionistas excepcionales de varios países y me inspira a continuar mi trabajo por la protección de los océanos y su fauna”, señaló García Borboroglu.

El investigador del Conicet y fundador de Global Penguin Society fue nominado finalista junto a Christophe Boesch, del Instituto Max Plank de Antropología Evolutiva y la Fundación Chimpancé Salvaje de Alemania; Gerardo Ceballos, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México por su trabajo con jaguares; la norteamericana Karen Eckert, de la Red de Conservación de Tortugas Marinas del Gran Caribe; Biruté Mary Galdikas , de Orangutan Foundation International de Indonesia; Gladys Kalema-Zikusoka, de la Conservación a Través de la Salud Pública por su trabajo con los gorilas de montaña de Uganda.

El ganador del Premio de Indianápolis 2023 se anunciará el 16 de mayo en Londres y recibirá su premio el 30 de septiembre en la Gala del Premio de Indianápolis, un evento con 1300 asistentes.