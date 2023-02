Una mujer a provincia

«Quiero estar en la provincia el 2023», afirmó Noelia Corvalán y todo el escenario se revolucionó.

Todo parece indicar que el oficialismo provincial y el PJ irán juntos en las elecciones por la gobernación, dado el acuerdo celebrado para las municipales de Trelew. Sin embargo los nombres no están definidos, y a pesar del esfuerzo de Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre por liderar la disputa por el primer lugar en la fórmula, poco se ha dicho sobre un armado con otra perspectiva.

Será que Noelia Corvalán, la viceintendente de Puerto Madryn de el batacazo y se perfile como candidata de la fórmula por la gobernación.

Corvalán ya anticipó que no acompañará a Gustavo Sastre en su apuesta por la reelección, y claro está que no sería compañera de fórmula de Ricardo Sastre porque ambos son de Puerto Madryn. Dónde están puestas las fichas de Corvalán es las pregunta del millón.

La dirigente madrynense ha tomado un protagonismo inusual para un viceintendente y se nota que se siente cómoda en el ámbito legislativo. Será que se viene una candidata a vicegobernadora de las costas del Golfo Nuevo.