Principio de acuerdo se gesta entre SER y Cambia

Algunas definiciones en la política de Santa Cruz podrían tener su preludio en estas semanas. Los acuerdos políticos que se concreten tienen el único objetivo de sumar votos y ganar las elecciones a través de la Ley de Lemas, modalidad tan criticada por la oposición. Este pragmatismo se estaría llevando a cabo entre SER Santa Cruz y dirigentes de Cambia Santa Cruz.

El acercamiento entre Cambia y el diputado nacional Claudio Vidal se está realizando, pero no de manera oficial, y comenzó desde hace tiempo, aunque se profundizó luego de que en el Congreso de SER, autorizaron a Vidal a realizar acuerdos electorales en localidades, la provincia y a nivel nacional.

En el último encuentro de la mesa de Cambia, se había dispuesto que cualquier charla con el dirigente petrolero debía ser con todos los integrantes de la coalición. Pero Vidal comenzó a realizar charlas y reuniones con referentes de diversos partidos políticos con los que logró un posible principio de acuerdo.

Los dirigentes de estos partidos ya mantenían conversaciones con Vidal, pero en este caso, las charlas tenían que ver directamente con este punto.

Tal es así que integrantes de Cambia pidieron la realización de urgente una reunión para las próximas semanas, probablemente en marzo.

Sucede que son muchos los puntos a discutir. Deberán primero, resolver si todos están a favor de la unión con SER; y segundo, dirimir según el sistema electoral y cronograma elección, de qué manera articularán las postulaciones.

En las localidades el acuerdo tomaría mucha mayor relevancia. SER tiene candidatos propios que ahora ayudarían a los postulantes de la UCR, por ejemplo, en la sumatoria de sufragios para acaparar los Concejos Deliberantes y las Intendencias.

El sistema electoral

No se conoce si la Ley de lemas seguirá tal como está vigente, y cuya última modificación fue en 2014. De seguir igual el sistema de votación, deberán definir si habrá candidaturas cruzadas. Aunque el problema será si se modifica el sistema electoral para el cargo de Ejecutivo y resuelve colocar un solo candidato y todos alinearse detrás de él. En SER está claro que su candidato es Vidal, no hay otro. En Cambia son varios los nombres. Es decir, Vidal no pretendería bajar su candidatura a Vice. (Tiempos Sur)