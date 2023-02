El PJ tomará una firme decisión ante los políticos que irán a la elección de Trelew por fuera del justicialismo

Las elecciones en Trelew marcan un camino que dejará a varios heridos. Las primeras determinaciones de algunos de los precandidatos generaron malestar dentro de las filas del Frente de Todos. En este sentido el senador nacional y presidente del Partido Justicialista, Carlos Linares, fustigó contra Gustavo Mac Karthy.

Además, indicó que “no tiene lógica” la alianza del exvicegobernador de Chubut y el referente del Frente Peronista de Trelew con el partido que impulsa la candidatura de Javier Milei.

“En lo personal, la decisión de Gustavo de no jugar por dentro del partido es una decisión rara. Hay que cortar con esto que dicen que no hay garantías. El justicialismo se juntó con todos, hablo con todos”, indicó Linares en diálogo con AZM Radio y luego agregó: “Me parece que lo de él fue evitar un desgaste en una interna e ir directamente a la general”.

Sin embargo, está decisión que tomó el trelewense cayó tan mal en el titular del PJ Chubut que determinó: “Hay que tener límites en la política, me parece totalmente errada la determinación de ir a un lugar muy alejado de la mirada del PJ. Trajo mucho resquemor y evaluaremos cómo seguiremos con este tema”.

Armado Provincial

Por otro lado, el senador se refirió al panorama provincial y sobre las posibilidades de definir quién será el candidato a Gobernador por el Frente de Todos en la provincia y manifestó que “tenemos que tratar de poner a la provincia en un nivel competitivo y darle mayor volumen a nivel nacional”.

“Hay mucha gente que no le conviene que el justicialismo se una. Me parece muy bueno que tanto Ricardo Sastre como Juan Pablo Luque hayan tomado la posición de ser candidatos Gobernador, como así también Villagra y Maderna”, dijo.

Además, se mostró confiado en que el frente “va a llegar a una lista de consenso porque la realidad lo requiere”. Mientras que destacó que “las ambiciones personales no pueden estar por encima de la realidad que tenemos en Chubut donde necesitamos un compromiso de todos los sectores para que el próximo gobierno sea justicialista”.

Por otro lado, exclamó que “es un paso muy importante que cualquier candidato a la gobernación haya tenido la experiencia necesaria como Intendente, para conocer cómo se maneja realmente el Estado y no improvisar en el momento de tomar las riendas de una provincia”.

Crítico del gobierno

Por último se refirió a la alianza que se mantiene a nivel provincial, donde el Frente Renovador es participe del Frente de Todos y destacó que “en la provincia tenemos que mirar para adelante. No estoy de acuerdo con la gestión de este gobierno provincial durante los últimos años, pero el Frente Renovador es parte del coalición a nivel nacional y eso lo respetamos en la provincia también”.

“Es verdad que este gobierno tuvo pandemia, sufrió la caída del barril de petróleo a cero pesos, tuvo sus problemas, pero claramente en lo personal no me gustó el resultado final de la gestión. Esto no quiere decir que en los acuerdos políticos no miremos para adelante”, finalizó.