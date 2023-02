Arcioni: “Trabajamos por el bienestar de los chubutenses”

En el marco del 122° aniversario de Comodoro Rivadavia, el gobernador del Chubut Mariano Arcioni, definió a la ciudad como “motor energético del país” y resaltó la capacidad de trabajo y la fortaleza de sus habitantes. Y destacó el aporte de 6.100 millones de pesos en materia de obra pública para la ciudad entre el 2021 y 2023 como la construcción de 868 viviendas con recursos propios y el plan de mantenimiento de edificios escolares que permitirá contar con el 99,2 por ciento de los establecidos habilitados para iniciar el ciclo lectivo.

El acto central por el Aniversario de Comodoro Rivadavia se realizó en el Museo Ferroportuario, presidido por el Gobernador, junto al intendente Juan Pablo Luque, y la presencia de los ministros nacionales, de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

El gobernador no estuvo ajeno a la carga emotiva que representó dar su último discurso en el cargo en su ciudad natal. “Siento felicidad y emoción por estar aquí” reconoció. Y pidió a los distintos sectores que se discutan proyectos y que propongan “qué localidad y qué provincia quieren para el futuro”.

Expresó su agradecimiento a los sectores que sostuvieron los momentos difíciles de la gestión y en esa línea, reconoció a los intendentes de la provincia y a los integrantes de su gabinete. “Nunca usé dedos acusadores para echar culpas porque eso no es de un funcionario responsable. Había que solucionar, construir y esforzarse para mejorar”. Valoró la actitud ante la adversidad y la visión de ordenar integralmente la provincia. “Trabajamos por el bienestar de los chubutenses, y sepan que la dignidad, la transparencia y el esfuerzo no se negocian”, remarcó.

“Hoy los ministros Nacionales nos comentaron que vieron una provincia distinta” resaltó Arcioni destacando la inversión que la Provincia realizó en materia de Obra Pública en Comodoro Rivadavia por un total de 6.100 millones. “Hemos entregado 868 viviendas con recursos propios, optimizando los recursos aún en los peores momentos y estamos iniciando 150 viviendas más con el gobierno nacional”. El gobernador resaltó los trabajos terminados “en plena crisis” en el hospital Alvear; la continuidad de los trabajos en el hospital Regional y el CABIN con obras energéticas prioritarias. “Estamos planificando el futuro de la provincia con el interconectado en todas las localidades. Se está ejecutando la Ruta 3 a Camarones y se llamará a licitación el Interconectado Las Plumas-Los Altares-Paso de Indios con recursos propios como también para la zona oeste y obras portuarias”. Y anticipó el llamado a licitación de la futura Pileta Olímpica para Comodoro Rivadavia.

“El 70% de las escuelas, es decir 690 establecimiento estaban en condiciones deplorables y hoy estamos en el 99,2% que hemos reconstruido con una fuerte inversión del Estado. No se hace todo de un día para otro, ni tampoco las escuelas se rompen de un día para el otro. Hay que hacerse cargo de los problemas”, enfatizó.

Alentó el proceso de reconversión productiva y de la matriz energética; respaldó la producción de hidrógeno y pidió acompañar los emprendimientos privados. “Estamos trabajando para poner nuevamente en funcionamiento del Parque Eólico “Antonio Morán” que fue uno de los más grandes de Sudamérica”.

“Los convoco a todos –dijo el gobernador- para trabajar en la discusión proyectos a futuro, tanto a mediano y largo plazo. Los agravios no llevan a nada porque la grieta nos hizo daño y no conduce absolutamente a nada. No aprendimos, tengo memoria selectiva, pero de la buena porque no tengo rencor ni resentimiento para nadie”. Arcioni prometió trabajar acompañando a quien corresponda por amor y compromiso “a la ciudad y a la provincia” y movido por la convicción.

“Hay muchísimo por hacer, pero nadie dice cómo hay que hacerlas. Muchos se ponen desde el lugar de la agresión, la injuria y la calumnia. Los vecinos no quieren eso sino funcionarios dedicados, que trabajen. No hay que discutir, ni tirarse piedras sino discutir lo que queremos”, remarcó el mandatario quien reivindicó la concreción de obras que trasciendan su gestión.

“Ciudad de jóvenes”

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque remarcó que “Comodoro Rivadavia sabe levantarse después de cada caída y reconocer los momentos difíciles. Siempre hay que mostrar resiliencia y valentía para buscar un futuro mejor”.

En su discurso despedida como intendente valoró “escuchar al vecino para buscar soluciones” priorizando las coincidencias.

“Generamos más del 25% de los hidrocarburos de la Argentina y el desafío de los gobiernos y las operadoras es trabajar por la protección de nuestras inversiones y que nuestra PyMES puedan crecer”, resaltó. “Hoy tenemos un gobierno Nacional que no nos pregunta de qué color político somos, nos ayuda y llegan las inversiones” dijo Luque quien anheló “una ciudad donde los jóvenes se sientan orgullosos y quieran quedarse”.

Aportes de Nación

El ministro de Turismo Matías Lammens reconoció al Aniversario como “una fiesta muy importante para la ciudad” y destacó la marcada actividad económica que se genera en torno a la materia turística. “Hoy la ciudad es un destino turístico atractivo que recibe visitantes de todo el país y países limítrofes”.

Por su parte el titular de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis dijo que “Comodoro Rivadavia ha tenido tragedias y situaciones difíciles, pero siempre ha salido adelante, no ha bajado los brazos y se refleja en cada festejo de la ciudad”.

“Nuestra gente sabe muy bien que quiere para los suyos y un aniversario como este es una oportunidad para conectar con la gente” dijo el ministro, afirmando que “están pasando cosas buenas en Comodoro Rivadavia, en Chubut y en la Argentina”.