Recomendaciones para mantener limpias las piletas

Las mismas se dan para prevenir que se generen hongos, bacterias y lograr mantener el agua en buen estado.

La Coordinación de Salud de la Municipalidad de Trelew brinda las indicaciones necesarias para el correcto uso durante el verano. Para tal fin, se aconseja administrar ciertos productos que ayuden a la conservación del agua de las piletas. Los mismos deben aplicarse en ausencia de personas dentro de la misma y el agua debe ser circulada posteriormente de su aplicación.

Los productos recomendados son: Lavandina 2 cdas. soperas (30 cmº) por cada 1000 litros de agua (desinfectante), sulfato de amonio ¼ kilo por cada 10000 litros de agua, día por medio (acción coaguladora), Carbonato de Sodio ¼ kilo por cada 10000 litros de agua, día por medio (regula el PH), Sulfato de Cobre ½ cdta. de café por cada 1000 litros de agua, día por medio (antialgas).

Prevención de accidentes

Asimismo, se recomiendan medidas de prevención para evitar accidentes en piletas hogareñas. Es fundamental la presencia de un supervisor adulto cuando haya niños y niñas. Las piletas deben contar con un cerco perimetral de 1,30 mts. y debe evitarse dejar sillas, mesas o reposeras cerca de la pileta.

En el caso de las piletas inflables deben ser vaciadas al final del día y no deben dejarse juguetes y objetos atractivos que floten. Los niños y las niñas menores de cuatro años deben colocarse salvavidas. Las llamadas “alitas” no son seguras y no deberían usarse como salvavidas. Es prudente enseñar y aprender a nadar y, de ser posible, capacitarse también en maniobras de RCP.