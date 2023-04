Madonna anunció una nueva gira para celebrar sus 40 años de éxitos

“Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”, dijo la cantante, de 64 años, en un comunicado.

Madonna, la artista musical con más ventas de todos los tiempos, compartió un video en su perfil de Instagram en el que aparece sentada en una mesa con famosos como DJ Diplo, el director Judd Apatow y la actriz y humorista Amy Schumer jugando a verdad o reto.

Schumer reta a Madonna a salir de gira para interpretar sus famosos temas y la cantante de “Material girl” y “Like a prayer” acepta el reto.

En la gira por Norteamérica y Europa se celebrarán los hits del ícono del pop, que incluye 38 canciones en el Billboard Hot 100.

El “Madonna: The Celebration Tour” organizado por Live Nation comenzará el 15 de julio en el Rogers Arena en Vancouver, Columbia Británica, con paradas en Detroit, Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Denver, Atlanta y Boston. entre otros. Esa etapa termina el 7 de octubre en Las Vegas.

Luego, la voz de “Material Girl” llega a Europa, donde tiene 11 fechas, incluidas Londres, Barcelona, París, Berlín, Milán y Estocolmo, entre otras. La gira concluirá en Ámsterdam el 1 de diciembre.

La cantante “destacará su incomparable catálogo de música de los últimos 40 años”, según el anuncio

Algunos de los éxitos Hot 100 de Madonna incluyen “Vogue”, “Music”, “Crazy For You”, “Like a Virgin”, “Like a Prayer”, “Justify My Love”, “Live to Tell” y “Papa Don’t Predicar.”

Las entradas para la gira, que también contará con la participación especial de Bob the Drag Queen, salen a la venta a partir del viernes 20 de enero.

(Fuente: Teleshow)