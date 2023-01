Luque pidió terminar con los regionalismos y trabajar todos unidos por Chubut

El intendente de Comodoro Rivadavia y precandidato a gobernador de Chubut, Juan Pablo Luque, se reunió con vecinos, referentes barriales, instituciones y distintos partidos políticos en El Hoyo. En ese marco, llamó a trabajar en conjunto para consolidar un proyecto político que apunte a mejorar la calidad de vida de todas las localidades y pueblos de la provincia, apuntando a la diversificación productiva y respetando la idiosincrasia de cada lugar.

Acompañado por el intendente de dicha localidad Pol Huisman, y referentes de diferentes agrupaciones, Luque agradeció el acompañamiento y llamó a trabajar en conjunto para poder cambiar la realidad de la provincia.

En ese sentido, aseguró que “ganar o perder una elección va a depender únicamente de lo que hagamos nosotros para convencer a la ciudadanía. No dependemos de la oposición. Tenemos un rival con ideas diferentes, con sentimientos y sensaciones muy distintas a las que nosotros consideramos para crecer como provincia. Por eso, a mí no me gusta hablar de una contienda electoral, sino de por qué queremos gobernar Chubut y qué nos duele de una provincia maravillosa que nos encuentra en muchos aspectos con una profunda desesperanza”.

Luque, en sus palabras, aseguró que “nosotros podemos contar lo que estamos haciendo y qué visión tenemos de la provincia; una provincia que en muchos aspectos está desintegrada y donde los regionalismos a lo largo de la historia han sido muy marcados y han generado determinadas condiciones en las cuáles los chubutenses no nos sentimos partes de la misma cosa”.

“Creo que esa es la manera de armar un proyecto, porque creo que va a ser la primera vez en la historia reciente que nace un proyecto sin ningún padrinazgo. Esto lo vamos a construir entre nosotros, y vamos a demostrar que estamos preparados para generar un proyecto productivo que genere nuevos ingresos”, manifestó Luque.

Al respecto, el precandidato explicó que “hoy cada comarca trabaja por su lado y no hay un proyecto de provincia en común, a pesar que hay lugares donde lo están pasando muy mal; pero tenemos el privilegio de vivir en una tierra hermosa y cada punto de la provincia tiene posibilidades para poder despegar, para poder progresar”.

Por último, sostuvo: “Yo lo que necesito es ayuda, porque creo que ningún proyecto se conforma de manera individual. Yo no creo en ídolos que van a venir a decirnos lo que tenemos que hacer y no soy eso tampoco, me caracterizo por trabajar, formar equipos y poder generar proyectos donde nos sintamos todos contenidos”.