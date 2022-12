El Partido Socialista del Chubut se mostró a favor de las PASO

En momentos de tensión y definiciones del sistema electoral que tendrá la provincia el próximo año, el Partido Socialista del Chubut reafirmó su rechazo al intento de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y repudió la posibilidad de avanazar con la ley de lemas. “La consideramos antidemocrática e inconstitucional”, comunicaron.

“Las PASO fue votada en 2009 por la mayoría de los legisladores y puesta en vigencia en 2011, tratando de promover la participación de los electores en la vida democrática, y cierto es como cualquier ley puede ser perfectible, creemos que a menos de un año de realizar la elección no es el momento de derogar dicha ley, en todo caso luego de pasar la elección poner en debate las mejoras a la ley”, manifestaron desde el Partido mediante sus autoridades de Puerto Madryn Claudio D´Ermo y de Comodoro Rivadavia Martín Avila.

En tanto, insisten que “si la intención es disminuir gastos, deberían tratar el proyecto de boleta única” que se encuentra en la Legislatura Provincial. “La consolidación democrática tan importante para nuestra economía , debe tener leyes previsibles , de consenso , sin tener el propósito de dejarlas de lado cuando no convienen electoralmente”.

Por otro lado, indicaron que “la ley de lemas la consideramos antidemocrática porque el ciudadano que vota un candidato, puede derivarse a otro que no es de su preferencia. Es un vestigio de la democracia liberal que no queremos, que al no ponerse de acuerdo los caudillos del poder, intentan manipular la voluntad popular para su beneficio. Como ejemplo podemos tomar el ejemplo de Santa Cruz provincia en la cual no ganó el candidato más votado tal cual lo especifica el artículo 146 de nuestra constitución Provincial”.

Por último, describieron en un breve comunicado que: “Tenemos que hacer como en el futbol, aumentar el semillero para lograr buenos resultados. Si seguimos restringiendo solo llegaran los poderosos o los que tienen connivencia con él. Las internas cerradas también tuvieron sus inconvenientes, los chubutenses y los comorenses en particular recordamos las urnas que no aparecieron , por ello el estado es que tiene que garantizar la participación ciudadana que por otro lado así lo hizo con más de un 75% en las últimas elecciones”.