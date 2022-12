El Club Deportivo Atlas con gestiones y proyectos ambiciosos para el 2023

El pasado miércoles, autoridades del Club Deportivo Atlas de Trelew, visitaron a sus pares de Chubut Deportes y se reunieron con el presidente del ente deportivo provincial, Gustavo Hernandez.

En el encuentro, el mandamás de la institución trelewense, Fernando Ortea acompañado por entrenador de la primera división de la institución, Julio Coria, compartieron los objetivos y proyectos diagramados para 2023.

Balance del 2022 y un 2023 con la visita del Atlas bonaerense

Durante el encuentro, los dirigentes de ambas instituciones dialogaron respecto al presente y futuro de la entidad trelewense, que está próxima a cumplir siete años de existencia, que desarrolla la disciplina del fútbol y participa de la Liga del Valle del Chubut.

Una vez concluida la reunión, en diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, Fernando Ortea indicó que “es la primera vez que nos reunimos con Gustavo Hernández y la verdad que ha sido una charla positiva y nos vamos con buenas noticias”.

En este sentido agregó que “estamos en tratativas para que el Club Atlético Atlas de la provincia de Buenos Aires (milita en la Primera C del fútbol argentino), pueda venir a hacer la pretemporada a Playa Unión y hacer amistosos con nosotros y otros equipos de la Liga del Valle. Vinimos a gestionar el Hotel Deportivo Provincial para poder alojar al plantel y por suerte Gustavo (Hernández) nos abrió las puertas y nos confirmó el alojamiento para la gente de Buenos Aires”.

Respecto a la actualidad institucional, Ortea no dudó en asegurar que “este año sin dudas fue el más duro de todos, en todo sentido. Aún estamos con la esperanza de contar con nuestro terreno propio. Hoy no tenemos nuestro espacio físico y eso nos está afectando mucho porque no podemos proyectar nada a futuro”.

En esta misma línea, el dirigente añadió que “tenemos primera división masculina, femenina y divisiones inferiores. Pero todo se traba al no tener un lugar. Hoy entrenamos en cancha de Ruka (Escuela 173), en la de veteranos del SEC y a veces en el CEDETRE. Andamos para todos lados y de ese modo no podemos brindarles a los más de 100 chicos y chicas que tenemos, un proyecto serio”.

Al respecto aseguró que “la intendencia de Trelew ya sabe de nuestro pedido desde hace tiempo, nos han dicho que sí, pero aún seguimos esperando. Pensamos en positivo y creemos que en algún momento va a salir, pero la realidad es que lo necesitamos con urgencia”.

En el cierre manifestó que “estamos por cumplir siete años de existencia y crecimos bastante rápido. Es un club en el cual no vemos tantos los resultados sino que nos interesa proyectar el futuro de los chicos. Esperamos que sea un 2023 diferente y con la ansiada noticia de poder contar con nuestro lugar”.