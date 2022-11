“Los niños no se tocan”, la consigna de una comunidad conmocionada

Las familias de los niños del Jardín N° 406 de Comodoro Rivadavia, convocaron a una marcha en el centro de la ciudad, y la participación fue masiva. Este viernes, desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad petrolera, se confirmó que ya se han radicado 42 denuncias por abuso sexual infantil que acusan como autor al profesor de música.

Tras una jornada en la que se conocieron algunos detalles sobre cómo se realiza el proceso de investigación en la causa, y con reclamos porque el docente acusado no ha sido detenido; cientos de vecinos salieron a la calle a apoyar a los padres que piden justicia para sus hijos.

A las 20 horas, las familias se dieron cita en la Plaza Kompuchewe, y desde allí marcharon junto a otras familias que se solidarizan ante el dolor y la impotencia de los padres de las pequeñas víctimas.

La comunidad de Comodoro Rivadavia salió a decir a viva voz que no convalidará lo ocurrido, que apoyará a las familias y que exigirá a la Justicia que cumpla su mandato.

Investigación judicial

En horas del mediodía de este viernes, se levantó el acampe frente al Ministerio Público Fiscal, de las familias que reclaman justicia tras la denuncia a un docente por abuso a menores. Desde la Fiscalía se confirmó que ya son 42 las denuncias realizadas por padres de niños presuntamente abusados, pero no se ha ordenado la detención del acusado, puesto que no estarían dados los requerimientos legales por el momento.

En este sentido, se expresó el procurador Adjunto, Emilio Porras Hernández, al remarcar que la función de la fiscal, “es trabajar en la investigación del caso y que tome las medidas probatorias. No hay que perder de vista que son casos muy sensibles donde están comprometidos niños; por lo tanto, no hay mayor información que dar excepto a los padres. El tiempo de resolución es algo que está marcado por la ley; no es algo que nosotros caprichosamente disponemos”.

Consultado acerca de porqué, no se ha ordenado la detención del acusado, el Jefe de los fiscales, explicó que “la detención preventiva en el marco de un proceso tiene requerimientos especiales. No se da en todos los casos. Una vez reunida la evidencia, si corresponde puede sobrevenir”.

El funcionario judicial se reunió por la mañana con autoridades de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y fuerzas de seguridad coordinaron acciones para contener a los padres que reclaman justicia tras las denuncias de abuso sexual de niños de la Escuela Nº 406.

Las autoridades afirman que se está brindando la asistencia necesaria a las familias involucradas.

Arcioni pidió prisión preventiva para el docente acusado

En contacto con la prensa, Arcioni se expresó ante el aberrante hecho que ocurrió en la ciudad de Comodoro Rivadavia, “veo la situación con mucha preocupación y muy dolido, por todo lo que está ocurriendo”.

“Tanto el Ministerio de Educación como de Salud en forma inmediata activaron todos los protocolos, en contacto con los familiares, con todos los equipos médicos, psicológicos”, explicó Arcioni y pidió que “la Justicia lo resuelva de forma inmediata”.

“Es una persona que ya ha tenido muchísimas denuncias, como para que se lleve a cabo una investigación tranquila tendría que estar, por lo menos, con una prisión preventiva”, señaló.

El mandatario provincial sostuvo que no habrá “ninguna tolerancia para la violencia contra los niños y niñas”, por lo cual “decidimos separar del cargo al docente acusado de presunto abuso y al cuerpo directivo de la escuela”.

Además, aseguró que se dieron “instrucciones a las áreas pertinentes para que hagan las presentaciones judiciales que requiere el caso. Se habilitaron todos los recursos necesarios para que se pueda realizar una investigación rápida y transparente”.

En cuanto a la gestión del Ejecutivo provincial, afirmó que «se dispuso y se pone a disposición de las familias un equipo de especialistas en el tema”, que es uno de los reclamos que llevan adelante los padres por estas horas.