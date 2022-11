El PMRC ya inscribe para un nuevo “Lombi Project”

En el mes de febrero, se realizará en la ciudad de Puerto Madryn y precisamente en las canchas del Puerto Madryn Rugby Club, una nueva edición del Campus de Verano de Hockey dictado por Pablo Lombi: el “Lombi Project”.

El evento, cuentan con la organización del club “lobo marino” y ya tiene las inscripciones abiertas para todos los jugadores y jugadoras que deseen ser parte de esta intensa capacitación.

Pablo Lombi nuevamente llega a la zona para capacitar en hockey

En el mes de febrero, se desarrollará en las canchas del Puerto Madryn Rugby Club, la II Edición del campus de Verano de Hockey, denominado “Lombi Project”.

El club “lobo Marino” ya lanzó su etapa de inscripciones para la actividad liderada por Pablo Lombi, uno de los históricos entrenadores del hockey argentino, quien nuevamente llegará a la zona para compartir los trabajos de su escuela de capacitación y perfeccionamiento de técnicas individuales.

En esta oportunidad, el campus será destinado a categorías de Sub12 a Sub 18, las cuales cumplirán con jornadas de actividades deportivas doble turno para entrenar de manera intensiva y competitiva, trabajando muchas técnicas importantes para el perfeccionamiento de las y los jugadores.

Diferentes estaciones de técnica individual, torneo interno, actividades recreativas en la costa madrynense y bajo la modalidad media pensión o pensión completa, completan la oferta.

Se dividirá por días según las categorías: el Campus para SUB 14 / 16 / 18 (5ta – 6ta – 7ma división 2023) se realizará entre los días 7 al 9 de febrero; mientras que para las categorías Sub 12 / 14 (7ma – 8va. División 2023) será durante los días 10 al 12 de febrero.

Asimismo, habrá modalidad Encuentro Sub 10, destinado a las deportistas más “peques”, que constará de actividades deportivas día completo, para entrenar de manera intensiva muchas técnicas importantes para el perfeccionamiento en forma lúdica. Será para las categorías 9na. División 2023, a realizarse el día sábado 11 de febrero, incluyendo almuerzo y colaciones.

Por inscripciones e informes, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales del Puerto Madryn Rugby Club, donde encontrarán los formularios de Google donde completar con datos para asegurar su participación.