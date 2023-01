“Las Morenitas” cayeron ante Confluencia que terminó con su sueño Nacional

Este domingo, en la Final de la Fase Patagónica de la Copa Federal Femenina, el equipo de JJ Moreno cayó ante Deportivo Confluencia de Neuquén y las madrynenses quedaron eliminadas del certamen.

Fue triunfo de las neuquinas por 2 a 0, que consiguieron así su pasaje a la Final donde jugarán ante equipos de Primera División.

Derrota en la Final para JJ Moreno y eliminación de la Copa Federal

Con una caída por 2 a 0 ante Deportivo Confluencia, el equipo de JJ Moreno vio el final a su objetivo de clasificación a la instancia Nacional de la Copa Federal Femenina, que durante este fin de semana disputó en Bariloche, Rio Negro, su fase Patagónica.

“Las Morenitas”, no pudieron sostener su buen juego demostrado ante sus pares neuquinas en la jornada del sábado en el juego Interzonal y cayeron por 2 a 0: al término del primer tiempo, ya ganaban las chicas de Confluencia con el gol anotado por Brenda Troncoso, mientras que en el segundo tiempo, sobre el final del cotejo, Micaela Olave puso el 2-0 final y sentenció el marcador.

De esta forma, serán entonces las jugadoras neuquinas quienes representarán a la Región Patagónica en la Instancia Nacional de la Copa Federal Femenina organizada por el Concejo Federal que tendrá continuidad en las próximas semanas en Buenos Aires y en las que se medirán ante clubes de Primera División.

En tanto, por parte de “Las Morenitas”, será rápidamente buscar la recuperación anímica como así también la recuperación de sus jugadoras lesionadas que no pudieron estar en este certamen, barajar y dar de nuevo e replantearse objetivos en el certamen de Liga del Valle.

Vale destacar que ha sido una gran perfomance de las dirigidas por Hugo Barroso en esta Copa Federal Femenina, ya que ganaron la Instancia Provincial de manera contundente ante CAI y Belgrano de Esquel clasificando a la fase Patagónica. Y en la clasificación regional, fueron invictas en su grupo, siendo primeras y desarrollando un buen juego que no pudieron traducir en el anotador ante Confluencia.

*FOTO: Gentileza Facebook LIFUBA