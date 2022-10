Gustavo Micheloud correrá en el TC en el 2023

El piloto de Comodoro Rivadavia, Gustavo Micheloud, estará corriendo este fin de semana en su ciudad acompañado por su público portando el Nº 333 en su auto Ford en el TC Pista, del equipo Candela Competición.

El piloto “Vivamos Comodoro” confirmó que correrá en el TC en el 2023, la idea es comenzar en la primera fecha del calendario en la máxima categoría del automovilismo argentino.

Micheloud, en la previa de correr en su ciudad, confirmó que estará en el TC

Gustavo Micheloud no es el único piloto de la Provincia del Chubut que corre en el TC Pista, también lo hacen los hermanos Lucas y Mario Valle de Rawson, quienes también buscan en un futuro próximo entrar al TC.

Micheloud en cambio acaba de confirmar su incorporación al TC el próximo año al explicar que “tuvimos la invitación de parte del presidente de la ATC –Hugo Mazzacane- para participar el año que viene en la categoría máxima, en el Turismo Carretera. Obviamente es una alegría, una felicidad enorme”, comentó, pero destacó la posibilidad de volver a correr en su ciudad al indicar que “es una fecha muy especial correr en mi ciudad. Hace dos carreras que cumplimos 100 competencias en el TC Pista, en Paraná. Ahora a disfrutar de estas carreras que quedan en el TC Pista, y en particular de esta aquí en Comodoro”.

Sobre su presencia en el TC el año próximo, aseguró que “todavía no está definido, estamos hablando con algunos equipos”, aunque aseguró que “la idea es tenerlo definido lo antes posible, para trabajar con tiempo y de la mejor manera. Sabemos que el TC requiere de una responsabilidad muy grande, hacer las cosas lo mejor posible para ser competitivos”.

“Es la categoría más difícil del país, está lleno de buenos pilotos, buenos equipos. Se debe trabajar a conciencia para estar a un buen nivel. Veremos de ir resolviéndolo de la mejor manera que sea bien para nosotros, para ser competitivos”, aseveró Micheloud.

Sobre su participación en la carrera del TC Pista el venidero fin de semana en la ciudad petrolera, el joven declaró que “están trabajando mucho en el equipo, se hizo un repaso general en el motor, que es una buena parte que tenemos, una buena potencia que hemos tenido todo el año. Esperamos estar muy competitivos en Comodoro, que se dé favorable”.

“Es un fin de semana muy corto y es complicado salir de situaciones adversas entre un sábado y domingo. Creemos que tendríamos un auto competitivo para estar entre los diez. Queremos que sea nuestra mejor carrera del año, el equipo lo sabe y trabaja a conciencia para ello. Pero la verdad es una categoría muy difícil, como lo viene haciendo cada año que pasa. Hoy, el nivel es muy parecido a una categoría del TC”, analizó.

Consultado por las sensaciones de volver a competir como anfitrión, confesó que “hace muchos años que no me toca correr en Comodoro de local. La verdad que será algo muy lindo disfrutar con la gente de uno, con la familia, amigos, sponsor, que muchas veces no pueden ir a una carrera. Será compartir, existe mucha gente de los fierros que me vio crecer desde el karting. Espero poder mostrarme ante todos y tener un buen fin de semana”.