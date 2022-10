Esta semana, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Ricardo Sastre, estuvo muy activo cumpliendo agenda oficial en diversas localidades de la provincia, pero no perdió la oportunidad de dialogar con vecinos, en una suerte de sondeo improvisado sobre su posicionamiento de cara a 2023.

Quien también estuvo recorriendo la provincia, fue el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien le lleva algunas semanas de ventaja al madrynense en eso de recorrer la provincia. Si bien, el comodorense mantiene el diálogo abierto con otros dirigentes, lleva adelante una agenda propia de campaña.

Lo cierto es que el fin de semana largo, coincidieron Luque y Sastre en Comodoro Rivadavia, compartieron escenario en torno al retorno del Turismo Carretera a la ciudad petrolera, se mostraron juntos, y también hubo diálogo abierto y a puertas cerradas.

Así las cosas, esta semana podría haber algunas definiciones en el panperonismo chubutense. Por lo pronto, Luque se sumaría al clamor de desdoblar las elecciones de Chubut, so pretexto de que la propuesta electoral provincial no se licúe en la nacional.

Ciertamente, el oficialismo nacional no atraviesa su mejor momento y los muchachos en Chubut no quieren ser arrastrados por esa ola. Esta semana habrá una reunión del PJ; intendentes, legisladores y dirigentes partidarios para ir definiendo el damero de cara a 2023.