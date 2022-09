Williams: «Las PASO le quitaron a los partidos la mística del trabajo y la militancia»

El diputado provincial por el justicialismo, Rafael Williams, se refirió a sus recientes declaraciones en las que planteó que «todo el PJ debería encolumnarse detrás de las figuras de (Ricardo) Sastre y (Juan Pablo) Luque».

En diálogo con AzM Radio, aclaró que «sé que ellos tienen una muy buena relación, de respeto y convivencia, y que llegado el momento van a definir cómo estará integrada la propuesta; seguramente surgirán otras dentro del ‘panperonismo'» y señaló que «en realidad, debe haber una integración, seguramente si aparecen otras propuesta lo harán con alguna intención de ser una propuesta global en la provincia, no solamente Comodoro y Madryn».

«Creo que están bien posicionados los sectores políticos de dichas ciudades, y sus actividades y funcionamiento, condición política y empresarios las han llevado a una situación mejor que el resto de la provincia, donde tal vez no haya los mismos elementos y recursos. Pero habrá que elegir intendentes, concejales, diputados provinciales, nacionales, y me parece que esto tiene que trabajarse así. Pero, centralmente, los nombres pueden ser cualquiera de ellos o algunos otros, no lo sé; sin embargo lo primero que tiene que haber es una propuesta a nivel provincial», apuntó el legislador.

En la misma línea, advirtió que «seguimos generando combustibles fósiles, contaminando y generando un impacto y gasto tremendo desde hace 50 años, y no entiendo por qué la provincia no hizo algo antes; creo que es oportunidad de hacer cosas que nos permitirían estar mucho mejor, y seguramente algunas más que tienen que ver con las capacidades, los recursos y las posibilidades de crecer en las distintas regiones, entre ellas Trelew, Gaiman, Dolavon, Gaiman, toda la zona del Valle Inferior del Río Chubut. Debería haber una propuesta».

«En estos días el partido tendrá una reunión con referentes partidarios, entre ellos intendentes, concejales y diputados, para empezar a definir decisiones políticas a futuro», adelantó Williams, y consultado sobre su opinión respecto de las PASO, remarcó: «Si uno quiere que la sociedad participe en la vida de cualquier partido, eligiendo en una Primaria cuál propuesta electoral le gusta más, sea en el Frente de Todos, la izquierda, Juntos por el Cambio o la derecha, en ese sentido me parece interesante que estén. Aunque las PASO les han quitado a los partidos políticos la mística de militancia y trabajo en todos los lugares de la provincia, es difícil definirse por una cosa u otra. Yo preferiría la de la militancia y el trabajo, pero en el otro sentido, (las PASO) permiten que cualquier actor, sin importar su filiación, que la tenga o no, puedan decidir sobre cualquier partido y qué candidato le gusta más».