Madryn registró más de medio centenar de casos de sífilis durante este año

La referente de Epidemiología del Hospital de Puerto Madryn, Denise Acosta (MP:2975), se refirió a la importante cantidad de casos de sífilis detectados en la ciudad del Golfo.

En diálogo con AzM Radio, explicó que «a lo largo de este año, desde enero hasta el día de hoy, vamos notificando de las personas que se asisten con diagnóstico de sífilis en el Hospital o las instituciones dependientes del subsistema de salud pública, con un total de 53 casos» y agregó que la enfermedad «no es una infección que se cronifica, tiene un tratamiento y se cura, por lo tanto todos los casos mencionados no necesariamente están en tratamiento, ya que este último puede realizarse en una o tres semanas, de acuerdo al estadio clínico en que esté la infección».

«Actualmente, en estas últimas tres semanas, las personas que están en tratamiento son alrededor de 6 o 7, con diagnóstico de sífilis, en el subsistema de atención de salud pública. Y es importante destacar que todas estas personas que hoy tenemos en tratamiento son aquellas que consultan porque tienen síntomas de sífilis; es decir, alguna manifestación clínica evidente que posteriormente es confirmada por laboratorio; y se estima que por cada una de esas personas que consulta por un síntoma que luego se confirma, hay otras 9 que no tienen ninguna manifestación evidente como para poder darse cuenta de que están con una infección de transmisión sexual, y que solamente se enterarían si se hacen un control de laboratorio específico de sífilis».

Consultada sobre las características de los pacientes, principalmente la edad, Acosta detalló que «vemos que la gente que más consulta son adolescentes y adultos jóvenes de aproximadamente 30 años; pero también tenemos casos de otras personas» y aclaró que «otros síntomas como secreciones provocadas por otras bacterias también contemplan en su mayoría dicho rango etario».

«En líneas generales, los pacientes (contagiados) no refieren el no cuidado como una constante; sí, por ahí, lo que identificamos es que sí está instalado el cuidado con preservativo en el tipo de relación ‘estándar-antigua’ de varón-mujer con penetración genital, y por ahí no se contemplan los otros tipos de relaciones sexuales que también pueden ser formas de transmitirse la sífilis, como el sexo oral, el sexo anal o bien el compartir juguetes sexuales», apuntó la especialista.

En cuanto a la proporción entre varones y mujeres que actualmente fueron diagnosticados con la enfermedad, la epidemióloga sostuvo que «generalmente son más hombres que mujeres los que consultan; y también hay embarazadas con sífilis, lo cual es un problema más importante, más allá de la infección en la población general no gestante» y agregó que «el varón es el que más consulta porque, al ser el que presenta genitales externos, puede verse algún tipo de lesión».