Enjuician a un abogado por falsificar firma de su ex para no dividir bienes

Se trata de Carlos Castro Blanco, dueño de una empresa de hormigón elaborado de Trelew, quien se encuentra acusado de falsificar la firma de su ex mujer para vender una camioneta y no darle el 50 por ciento del valor.

La justicia elevó a juicio oral y público una investigación contra un empresario acusado de falsificar la firma a su ex esposa para vender una camioneta y no entregarle su parte. La denominada “audiencia preliminar” se efectuó en Tribunales y se resolvió elevar la causa a juicio oral y público. Ahora se deberá determinar la fecha del debate y quien será el juez o la jueza encargada de dirigir el debate.

La causa la lleva adelante el fiscal Alex Williams, quien formuló la acusación por el delito de “estafa en concurso con defraudación por vender como bien propio y libre un bien parcialmente ajeno y litigioso, en concurso con utilización de documento público falsificado”.

La ex mujer de Castro Blanco observó en la App “Mi Argentina” que le habían desaparecido los documentos sobre una camioneta, luego de tramitar el divorcio y la división de bienes. Cuando pidió informe de “Estado de Dominio Histórico” surgió que se trasfirió a una concesionaria de automotores. Ante esta situación, se dirigió a la concesionaria y advirtió que el vehículo estaba a la venta. Y que en la transferencia surgía una presunta firma de ella.

A raíz de esta situación efectuó una denuncia. Y uno de los puntos que tomaron en cuenta en la investigación para elevar el expediente a juicio fue el resultado de la pericia caligráfica, de la cual también participó la querella y la defensa, cuyo resultado concluyó que la firma de la mujer fue falsificada. (Fuente: MPF Puerto Madryn)