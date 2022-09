“El paro no es una medida sino una excusa”, plantearon desde Padres Organizados

En el marco de la implementación de la hora adicional en las escuelas, la referente de Padres Organizados en Comodoro Rivadavia, María Eugenia Ferreyra de Taviansky, analizó la actual situación desde la óptica de las familias de los estudiantes.

En diálogo con Clave Política, dijo que “creemos necesario que haya una hora más de clase ya que venimos de varios años de pandemia, pero no creemos que hoy sea la prioridad; hay un montón de escuelas cerradas en Chubut por problemas de infraestructura, muchos chicos que no tienen clases porque no hay suplentes para tomar los cargos docentes” y se preguntó “de qué sirve tener una hora más de clase si los docentes van a hacer paro”.

Tomando como ejemplo los casos de Trelew y Puerto Madryn, “hay allí asambleas docentes y, desde que empezaron las clases, hay chicos que van solamente dos horas por día al jardín por este motivo, por eso me pregunto para qué se quiere una hora más de clase si no se completan las cuatro horas”.

Asimismo, Ferreyra de Taviansky planteó que “para nosotros, el paro no es una medida sino una excusa, hoy se hace paro por cualquier cosa”, sumando a ello que “el reclamo siempre afecta a los chicos, a pesar de que en esta ocasión el acatamiento (a la medida convocada por ATECh) ha sido bajísimo”.