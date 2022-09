Deliberaron en Madryn sobre la agenda sanitaria federal

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este lunes junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la apertura de una nueva reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA.) que reunió en Puerto Madryn a las máximas autoridades sanitarias de todo el país.

Luego de 16 años, la provincia volvió a ser sede de estas jornadas de consulta y diálogo donde los responsables de las carteras de Salud de las 24 jurisdicciones intercambiaron miradas, estrategias y objetivos sobre vacunación, enfermedades transmisibles, viruela símica, Legionella y diversos temas incluidos en la agenda sanitaria federal.

Del encuentro, desarrollado desde primeras horas de este lunes en el Salón Mimosa del Hotel Rayentray, participaron además el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre; el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; la ministra de Salud de la provincia, Miryám Monasterolo; el subsecretario de Integración de Sistemas y Atención Primaria de la Salud de la Nación, Fabián Puratich; jefes de Áreas Programáticas, directores de distintos Hospitales de la provincia y referentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros.

Planificación de políticas públicas

Al referirse a los presentes, Arcioni agradeció la presencia de los representantes sanitarios de cada Provincia y consideró que “se pone en valor lo que siempre escuchaba de Fabián cada vez que volvía de un CO.FE.SA., uno toma la dimensión de la importancia y la relevancia de un acto donde se discute, se buscan consensos, donde se planifican políticas públicas en materia de salud que repercuten en cada uno de los habitantes de nuestro país”.

“Como Gobernador quiero agradecerles, ya que desde el 2006 no se realizaba esta reunión en Chubut, y es un orgullo que nos tengan en cuenta en esta agenda federal, que puedan ver la planificación, las problemáticas, ya que cuando se está en terreno se ve de otra manera y así poder mejorar, escuchar, tomar ejemplos de lo que hemos hecho”, enumeró el mandatario provincial.

Asimismo, valoró la presencia de la ministra Vizzotti y todo su equipo, recordando que “pasamos por momentos muy difíciles, la pandemia nadie se la esperaba ni sabíamos cómo enfrentarla, no estábamos preparados para ello, fue una experiencia y demostración de las políticas públicas en materia de salud y cómo dieron un excelente resultado. Fue una oportunidad donde todas las fuerzas políticas estuvieron detrás de un objetivo que era conseguir los recursos para que se deje de propagar este virus”.

Arcioni sostuvo que en la Provincia “hubo un programa de vacunación exitoso, tuvimos más de un millón doscientas mil dosis aplicadas. Y no es que llega la vacuna y salen a aplicar, sino que hay una planificación que sale desde este ámbito. Esto es una demostración de todo lo que tenemos que hacer, por eso festejo y agradezco profundamente que estén acá”, destacó.

Por último, el mandatario valoró la presencia de la ministra Vizzotti “en cada una de las provincias, y de eso se trata cuando se habla de federal, porque muchas veces los patagónicos y seguramente los del Norte escuchan esa palabra, pero durante mucho tiempo fue una retórica porque estamos lejos. Sinceramente estamos muy contentos porque somos parte de ese Gobierno Federal que tanto queremos”.

Gestión de la pandemia

La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, destacó la realización del CO.FE.SA. en Chubut e indicó que el trabajo conjunto entre “Nación, Provincia, Municipio y la Organización Panamericana de la Salud es una muestra de lo que venimos haciendo desde el primer día y que lo hacemos por convicción, de que la mejor forma de construir la salud es de manera colectiva”.

La titular de la cartera sanitaria agradeció al gobernador Mariano Arcioni por su acompañamiento “no sólo en esta reunión tan importante, sino también durante todos estos años en la gestión de la pandemia, en la gestión de otras áreas de la salud, en cada momento nos hemos encontrado para priorizar la salud y demostrar que en la provincia se trabaja también con los municipios”.

Vizzotti agradeció asimismo al ex ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, por “sumarse al equipo” nacional, y en esa línea hizo extensivo su reconocimiento al mandatario provincial “porque cuando hablamos con él, nos dimos cuenta que la primera reacción fue de orgullo, alegría, de crecimiento de su equipo y de proyección de la provincia a nivel nacional”.

También destacó la incorporación al equipo de Salud de la Nación a la ex titular de Epidemiología y ex asesora del Gobierno Provincial, Teresa Strella. “Tenemos una directora nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, chubutense, que también salió su nombramiento hace poquito”.

Salud justa e igualitaria

El subsecretario de Salud de la Nación, Fabián Puratich, señaló que la realización del CO.FE.SA. en Chubut llevó “una preparación larga, nos postulamos hace bastante tiempo y por distintas razones no se había podido llevar adelante. Hoy puede realizarse este Consejo Federal de Salud que para nosotros es muy importante”, indicó.

Manifestó que su desarrollo “se ha logrado sostener incluso en la pandemia, con políticas federales e inclusivas que demuestran que cuando uno quiere trabajar en equipo se puede llevar adelante”.

El ex ministro de Salud chubutense transmitió a los presentes “el placer de recibirlos en mi provincia para que esta reunión sea un espacio de discusión y que podamos acordar para que tengamos una salud cada vez más justa e igualitaria”.

Profundizar campañas de vacunación

La ministra de Salud de Chubut, Miryám Monasterolo, manifestó que el encuentro que se lleva adelante este lunes en Puerto Madryn “demuestra el lugar que tienen las políticas de salud en nuestra provincia, que han sido siempre priorizadas por el Gobernador y el Vicegobernador, que nos han dado las herramientas y la posibilidad de trabajar en libertad, que han garantizado la continuidad de un proyecto sanitario que venimos desarrollando con Fabián Puratich y con muchos compañeros hace mucho tiempo y que ha permitido también que podamos tener presencia aquí y bajar todas las políticas sanitarias que define Nación a nuestra provincia, en cada uno de los lugares con diferentes realidades, adecuándolas a cada situación”.

La responsable de la cartera sanitaria chubutense celebró que “este CO.FE.SA. se realice hoy acá después de 16 años, y que además sea mi rol inaugural como ministra. Estoy muy agradecida y muy orgullosa de tenerlos aquí, espero que sea una jornada rica de trabajo donde podamos articular, consensuar y llevar adelante políticas sanitarias que realmente permitan una salud integral para nuestra población, que es el objetivo de nuestro trabajo cotidiano”.

Monasterolo reveló que la agenda de este nuevo Consejo se centra “en la campaña de vacunación que comienza el 1 de octubre, contra sarampión, rubeola y papera, que son enfermedades que están extinguidas y que las queremos mantener así, y vamos a trabajar mucho sobre cuestiones epidemiológicas y algunas de articulación federal”.

Presencia en Chubut

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, dio la bienvenida a la ciudad “a todos los ministros y ministras de las distintas provincias de la República Argentina”, agradeció la visita y transmitió “el orgullo de poder recibirlos”.

Aseguró asimismo que, “en nombre de todo el equipo, nos ponemos a disposición para que esta reunión termine siendo el éxito programado”.

Agenda federal

Durante esta nueva Reunión Ordinaria del CO.FE.SA. se abordarán estrategias en materia de enfermedades transmisibles, con disertaciones de especialistas sobre inmunizaciones (campañas sobre sarampión, polio y coberturas); ETMI Plus (Enfermedades de Transmisión Materno Infantil) como estrategia incluida en la Ley de los 1000 Días; estrategias de prevención combinada para el VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Hepatitis Virales (HV); dengue y chagas.

Durante el encuentro también se analizará y actualizará la situación de la viruela símica, se presentará un informe sobre el brote de la Legionella y se tratará la puesta en marcha de la Red Federal de Genómica.

Instancia de intercambio

El Consejo Federal de Salud es un órgano que fue creado mediante la Ley Nacional N° 22.373, del año 1981, es decir por una ley de la última dictadura cívico- militar.

A su vez, es un órgano donde confluyen los representantes de los Ministerios de Salud de las 24 jurisdicciones del país, y en donde se trabajan en forma conjunta y federal las políticas sanitarias a implementar en toda la Argentina, con una mirada integral, transversal y equitativa.

En tal sentido, es una instancia de intercambio, consulta, diálogo y generación de consensos entre las autoridades sanitarias del país, donde se toman decisiones que después tienen un correlato en la mejora de la atención de la salud de las personas.

La condición federal del COFESA está dada no solamente por la participación activa de los representantes de los Ministerios de Salud provinciales, sino también por su itinerancia y el hecho de que sus reuniones tienen sede en cada una de las provincias del país, lo cual permite analizar con más detalle las políticas sanitarias del lugar y ampliarlas a nivel nacional, en caso de considerarlo oportuno y necesario.

Hacía 16 años que no se organizaba un COFESA en Chubut. La última vez que se hizo en la provincia fue en el año 2006.