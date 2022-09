Cuadrillas recorren distintos sectores de Comodoro y brindan asistencia por el temporal

El secretario de Control Urbano y Operativo de Comodoro Rivadavia, Ricardo Gaitan, habló sobre las inclemencias climáticas que azotan a la localidad por estos días y los dispositivos de asistencia y prevención que se llevan adelante, tras las intensas precipitaciones.

En diálogo con AzM Radio, detalló que «estamos trabajando en forma preventiva, recorriendo un sector de la ciudad donde hay un canal evacuador que desbordó un poco, y estamos involucrados desde todas las áreas municipales, entre ellas Obras Públicas, Desarrollo Social, Servicio a la Comunidad, Coordinación de Gabinete, sobrellevando el temporal que no amaina» y anticipó que «estamos entrando en alerta roja y la misma continuará hasta las 17 o 18 horas, con un acumulado de casi 35 milímetros de agua según el registro último de las tres de la madrugada (del martes)».

«Está lloviendo entre 7 y 8 milímetros en fracción de tres horas, así que el panorama es complejo, las lluvias persistirán durante todo el martes y el miércoles por la mañana comenzarían a disminuir», apuntó el funcionario, sumando a ello que «en la actualización ya debemos estar por encima de los 45 milímetros, por lo que estamos tratando de llegar a todos lados donde se nos solicita».

Entre la noche del lunes y la madrugada del martes, sostuvo Gaitan, «se entregaron aproximadamente 200 cortes de nylon, se trabajó priorizando a las personas de mayor edad que no pueden subir a colocarlos, haciendo el trabajo preventivo con las cuadrillas para la limpieza de pluviales y sumideros» y recomendó «a la gente no circular si no es necesario, ya que se torna peligroso».

Los sitios más perjudicados por el temporal «ya están identificados, de hecho el conocimiento del territorio que tienen todos los equipos que están trabajando es importante; ello permite anticiparse a la problemática», manifestó el Secretario, concluyendo que «fundamentalmente es importante respetar las indicaciones del personal apostado» y que «hubo que suspender el recorrido de algunas líneas de colectivo; esperemos que empiece a amainar el agua y nos de un poco de respiro».