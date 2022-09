Arcioni entregó camionetas a la Subsecretaría de Servicios Públicos

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, realizó esta mañana la entrega de cuatro camionetas pick up 0 km marca Ford Ranger doble cabina, las cuales funcionarán en la órbita de la Subsecretaría de Servicios Públicos; área dependiente del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación.

Del acto de entrega, que tuvo lugar en la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) en la capital provincial, participaron junto con el gobernador Arcioni, el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, el secretario de Trabajo, Tobías Gaud, los subsecretarios de Servicios Públicos, Sebastián De la Vallina; y de Seguridad, Rubén Becerra, el director General de Servicios Públicos, Marcelo Mammoliti, el delegado del Sindicato Luz y Fuerza, José Luis Paz, personal de la subsecretaría.

Recurso humano y material

Tras la entrega, el Gobernador felicitó en primer término a “todos los trabajadores y trabajadoras de Servicios Públicos”, y ponderó la “presencia y vocación de servicio que ha quedado demostrada en cada uno de los requerimientos urgentes que han tenido cada una de las localidades”.

El mandatario reconoció los “momentos difíciles que hemos pasado, y Servicios Públicos ha tenido el reconocimiento que se merece, por lo tanto, me siento orgulloso de todo el equipo”.

En sus palabras, Arcioni reveló que a lo largo del tiempo “demostramos que hemos cumplido, tanto con las paritarias como con el equipamiento. Hace tiempo atrás entregamos cinco camionetas para toda la Comarca, el camión, ahora estos otros vehículos. Vamos a seguir incorporando el recurso material para acompañar el excelente recurso humano que tienen”.

Señaló asimismo que “con mucho esfuerzo y sacrificio hemos cumplido, hemos pasado momentos difíciles pero la respuesta está. Cuando hay templanza, actitud, objetivos, ganas de trabajar, responsabilidad, las cosas se logran”.

Proyección a futuro

Finalmente, el Gobernador aseguró que “en los momentos difíciles que hemos atravesado, nunca perdimos nuestros objetivos, y hoy después de todo ese esfuerzo y esa mala sangre que nos tocó atravesar, tenemos todas estas respuestas que son las que necesitamos para nuestra querida provincia, proyectar un Chubut en serio y a futuro, no con el egoísmo de que si yo no lo inauguro no lo hago”.

“Yo quiero a mi provincia y quiero que se proyecte de acá a 20, 30, 40 años y que tenga lo que tenga que tener, que es la energía por sobre todas las cosas”, concluyó.

Puesta en valor

Al hacer uso de la palabra, De la Vallina agradeció “la oportunidad que hace más de tres meses, tanto el Gobernador, como el ministro Gustavo Aguilera y todo el equipo me dieron al poder trabajar y desempeñarme al lado de ustedes llegando con servicios a toda la Provincia”.

“La puesta en valor de nuestros edificios, de nuestros trabajadores, con las paritarias recientemente firmadas, el trabajo que venimos haciendo en la Comarca al lado de cada intendente, como lo marcó el Gobernador, y la puesta en valor, no solamente de los recursos humanos, sino también de las necesidades que esta área tiene para lograr que cada uno de nuestros vecinos de la comarca, cuando entre a su casa toque una tecla y tenga luz y en algunos lugares pueda abrir una canilla y tenga agua potable”, remarcó el funcionario provincial.

El titular de Servicios Públicos, manifestó que “todo eso se debe a un conjunto de trabajo, no solamente marcado por el ministro y el Gobernador, sino también por el trabajo que hacen cada uno de ustedes que están acá presentes y de los que hoy están en comisiones o en otras localidades de la comarca. Le agradezco al ministro y al Gobernador por la importancia que le están dando a esta área, por las obras que empezaron a licitarse y a adjudicarse que son históricas”.

“Después de diecisiete años un Gobernador le pone el foco a la interconexión de energía en toda nuestra Provincia, como también la puesta en valor de nuestra Península Valdés con la obra de gas y la planta potabilizadora de agua para su ampliación. El trabajo que hacemos todos los días es realmente gratificante para cada uno de los vecinos y vecinas de nuestras localidades de toda la Provincia. Gracias también a todo el equipo de trabajo que todos los días cumple funciones y que con nieve, con agua, estamos trabajando para poder mantener los servicios de pie”, completó De la Vallina.

Especificaciones

Los rodados 0 km, que fueron adquiridos mediante licitación pública, demandaron una inversión de $40.607.200; cuentan con transmisión manual y tracción 4×4, con motor diésel de 3.200cc y 200cv. Cabe destacar que a esta entrega se le suma el equipamiento necesario para responder con eficiencia en cada sector del territorio provincial. De esta forma, se da rápida respuesta a diversas áreas que necesitan cubrir traslados de personas y equipamientos, atendiendo a los distintos terrenos y climas del interior de la Provincia.