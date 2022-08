Realizan tareas de refacción de escuelas en toda la provincia

En el marco del Plan de refacciones de escuelas, el Gobierno de Chubut, a través de los Ministerios de Educación y de Infraestructura, continúa trabajando en el acondicionamiento de los establecimientos educativos de la provincia.

“Que los chicos vuelvan a las escuelas, ese es nuestro objetivo principal en esta etapa”, destacó el ministro Grazzini y agregó que “para eso hemos diagramado un programa en el cual intervienen diferentes áreas como Defensa Civil, Obras Públicas y el Área de Planeamiento e Infraestructura Escolar. Estamos trabajando en conjunto en cada una de las regiones para ver cuáles son las necesidades; tanto de infraestructura, como de seguridad”.

Durante esta semana se realizaron tareas en escuelas de las ciudades de Puerto Madryn, Esquel, Puerto Pirámides y Paraje Las Golondrinas.

Además, el Ministro explicó que “el equipo del Ministerio ya está llevando adelante el relevamiento continuo dentro de las escuelas y de todas las instituciones. Hay mucho personal asignado al área, pero no tenían la dirección técnica. Su trabajo no queda solo en el relevamiento, sino en encontrar las soluciones de la manera más efectiva y pronta posible. El programa comprende una recorrida por las más de 690 escuelas de la provincia, para conocer la situación de cada uno de los edificios”.

En lo que respecta a la Escuela Nº 110 de Puerto Madryn, el día jueves el establecimiento ya contaba con caldera nueva y habilitación del gas natural. Sin embargo, el día viernes el sistema de calefacción que recientemente había sido instalado, sufrió un ataque de vandalismo para interrumpir su funcionamiento.

El ISFD Nº 809 de Esquel, donde también funcionan las escuelas Nº 205, 767 y 4.401, ya contaba con la habilitación el día miércoles por la tarde para normalizar sus actividades.

En la Escuela Nº 87 de Puerto Pirámides, ante la interrupción del servicio eléctrico en la localidad, el Ministerio de Educación brindó un grupo electrógeno para no suspender las clases. En la Escuela Nº 522 de Las Golondrinas se realizó la refacción del regulador y todo el sistema de calefacción para quedar habilitado el servicio de gas natural.

Finalmente, el IES Nº 818 de Esquel, donde también funciona la Escuela Nº 24, cuenta con nueva iluminación LED. Los elementos fueron comprados por la Escuela de Nivel Primario, a través de los Fondos FORES, y la instalación del mismo fue llevada adelante por personal de la Delegación de la Región III del Ministerio.