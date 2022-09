Puratich tendrá a cargo tres áreas dentro del sistema nacional de Salud

El saliente ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, habló sobre su incorporación al Ministerio de Salud de la Nación, tras aceptar la convocatoria de la titular de la cartera, Carla Vizzotti, para desempeñarse como Subsecretario de Accesibilidad del Sistema de Salud.

En diálogo con AzM Radio, confirmó que esta semana viajará a Buenos Aires para asumir su nuevo rol, agregando que el jueves se reunirá con el equipo del área que estará a cargo suyo. «Me mandaron un montón de información durante el fin de semana, por lo que iré y comenzaré a trabajar rápidamente en lo que me ha encomendado la Ministra de Salud», señaló.

«Hemos construido una gran relación con Vizzotti, y eso se termina validando en un vínculo de confianza y en saber que pueden contar con uno cuando hay una necesidad. Veníamos hablando desde hace rato y Carla me quería sumar a su equipo, y en el Consejo Federal de la Salud a principios de julio me planteó la posibilidad. Ambos coincidimos en que lo tenía que hablar primero con el Gobernador, yo soy parte del gabinete y soy un eterno agradecido a Mariano Arcioni, quien me dio la posibilidad de ocupar el lugar al que nunca creí que llegaría, y me llena de orgullo haber sido ministro de Salud de mi provincia», reflexionó Puratich.

Ahora, el funcionario tendrá tres áreas a cargo: «La Subsecretaría se llama Integración de Sistemas y Primer Nivel de Atención, y las áreas son Salud Digital, es decir el desarrollo de la historia clínica digital que lo estamos implementando en la provincia y lo relativo a Telesalud y Telemedicina; luego está Integración de los Sistemas de Salud, que es el gran desafío que se viene por delante, y todo lo relacionado a la Atención Primaria de la Salud, que contempla los programas de salud como los de Municipios Saludables, Salud Comunitaria, Salud Indígena. Son muchas cosas por hacer», precisó.