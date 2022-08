El comodorense Braulio Mendoza junto a la Selección Argentina U-19

El líbero de Club Waiwen de Comodoro Rivadavia, Braulio Mendoza, es parte de los catorce seleccionados por Argentina U-19 para el Sudamericano de vóley que se realizará en Araguari, norte de Brasil, del 24 al 28 de agosto.

Mendoza viajó este jueves a la última concentración en el CENARD de Buenos Aires, para luego participar en la cita internacional.

Destino de Selección

El joven jugador de 17 años, radicado en Comodoro Rivadavia, Braulio Mendoza, ha sido convocado a la Selección Argentina Masculina de vóley que jugará el Campeonato Sudamericano Sub19 en Brasil.

Jugó en Club Austral hasta la creación de Club Waiwen en 2018, donde a las órdenes del entrenador Lisandro Luppo fue desarrollándose, primero en la posición de punta, y como líbero en este último tiempo.

Por intermedio del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Mendoza entrena diariamente en el Gabinete Metodológico del Gimnasio Municipal N°1, con los profesores Juan Manquecheo y Carlos Grünewald. El jugador de Waiwen ya ha tenido participaciones en Juegos Evita, Epade y ha sido campeón de los primeros Juegos Nacionales de la Araucanía 2021 en Ushuaia.

Braulio Mendoza fue visto por el scouting de la selección Argentina U-19 en la última participación de Waiwen a nivel nacional, en febrero de este año, estuvo en observación en marzo y fue parte del plantel que realizó dos concentraciones más, y una gira de amistosos internacional en Santa Cruz, nada menos que ante los U-19 de Brasil.

«Me vieron en febrero en el Torneo Federal. Me enteré después. Antes que me escriba el manager de la selección, me dijo mi papá que había posibilidad, pero en etapa de observación. Fui a La Pampa en observación y quedé. La siguiente concentración fueron dos semanas en Mercedes a fines de abril, y de ahí fuimos una semana al CENARD. Me dijeron que estaba citado para cinco amistosos contra Brasil que se hicieron en Santa Cruz hace poco. Después fuimos a Pila (Bs.As.) que fue la última concentración», describió Braulio Mendoza respecto a los primeros contactos con la selección Argentina U-19, que tiene como entrenador al tucumano Marcos Blanco, y como asistente al rosarino Hernán Palma.

Adaptándose a un nuevo puesto

No fue nada fácil para Braulio Mendoza lograr quedar entre los 14 finalmente seleccionados para el Sudamericano de Brasil, especialmente porque debió transformar su juego y aprender una nueva posición. Ya en Waiwen pasó de ser punta, a líbero en ese Federal.

«Al comienzo fue complicado. Es un puesto donde hay que organizar la defensa, recepción y bloqueo. En Waiwen estaba con gente más grande y no me soltaba mucho para hablar. Fui aprendiendo, agarrando confianza y entendiendo más sobre la posición».

Tras los amistosos

Los amistosos se realizaron en Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y dos en Río Gallegos, con tres victorias para Brasil y dos para Argentina, todos de resultado 4-1 (todos a cinco sets para mayor rodaje).

Cabe destacar que el plantel argentino cuenta con mayoría de jugadores de 16 y 17 años, mientras que la selección de Brasil utilizó jugadores de 19 años con más experiencia, los cuales venían de jugar amistosos en Europa.

«En la gira de amistosos con Brasil no me fue muy bien, quizás no tuve liderazgo en la cancha. No me soltaba y me fue mal en estadísticas de recepción. Y antes de la concentración en Pila tuve un zoom con Marcos, Hernán y mi profe. Me dijeron que estuve a punto de quedar afuera. ‘Van 14 al Sudamericano, van dos libertos seguro, pero si para la última concentración no cambias, no vas’. Me dieron la oportunidad y pude cambiar de mentalidad, fui un poco más líder en cancha, eso me dijo el profe. Y gracias a eso pude quedar en el listado para el Sudamericano», explicó Mendoza.

Una selección federal

«Es un grupo muy unido por suerte, hay chicos de Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, Mendoza y un chico de La Rioja. Nos llevamos muy bien. Con los profes igual, es como una familia», agregó Braulio Mendoza, quien entrena esta semana, hasta el miércoles y viaja este jueves al mediodía a Buenos Aires, para presentarse el 13 de agosto en el CENARD.

«Agradezco a mis padres que son un pilar, que siempre me acompañan en todo, a mi hermano, a mis profes Juan y Carlos que siempre nos brindan este espacio, a toda la gente del club y toda la gente que siempre está apoyando», cerró Mendoza.