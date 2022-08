Declararon la Emergencia en la Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital de Comodoro

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, habló sobre la declaración de Emergencia en Servicios del Hospital de Comodoro Rivadavia y aclaró que «es únicamente en la Terapia Intensiva Pediátrica, fue porque se habían presentado las renuncias, no habíamos llegado a un acuerdo y necesitábamos más tiempo para solucionar el conflicto».

La novedad se vio plasmada en el Boletín Oficial del martes 9 de agosto, donde el Gobierno Provincial declaró «la Emergencia en los Servicios, Divisiones y Secciones de la Terapia Intensiva de Pediatría de los efectores del Subsector estatal de Salud del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y de todos los centros asistenciales de él dependientes, por el plazo de seis meses, con el principal objetivo de asegurar la cobertura del servicio de UTI pediátrica en el citado nosocomio».

En tal sentido, el Ministerio de Salud «deberá adoptar las medidas y ejecutar las acciones conducentes para garantizar la prestación de la especialidad en el marco de la emergencia establecida por la presente norma en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y en todos los centros asistenciales de él dependientes; incluyendo la asignación transitoria de funciones en dicha ciudad de personal dependiente con asiento en otra ciudad en los términos y condiciones establecidos en el respectivo régimen laboral».

«Esto nos da seis meses de tiempo para trabajar y resolver el conflicto», advirtió Puratich, explicando que los profesionales «levantaron las renuncias, ya que se mandaron cartas documento desde el Hospital para ver si las ratificaban o las rectificaban, y días después llegaron las rectificaciones a las ocho renuncias».

«Ya hicimos un ofrecimiento, el cual no fue aceptado y es lo que se puede dentro de la legalidad, esa es la realidad; había cosas que se estaban pagando que no correspondían, se les dio otra serie de adicionales que tienen por Convenio Colectivo de Trabajo, entre ellos la Dedicación Funcional, y un cupo de Horas Guardia, tanto activas como pasivas que no superan el límite de los 30 días del mes», apuntó el funcionario.