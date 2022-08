Continúa jugándose el Regional de Mayores

Este miércoles se disputó la segunda jornada del Torneo Regional de Hnadball para categorias Msyores que tiene su desarrollo hasta el proximo domingo en Comodoro Rivadavia.

El certamen, es organizado por la Federación Chubutense de Balonmano junto a la Asociación Comodorense de Balonmano, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes. Este jueves en la mañana, comenzó el juego de la 3° programación.

A pleno handball con el Regional

Los partidos de zonas de clasificación se disputan en el gimnasio Municipal Nº4 y en el gimnasio de la Escuela 722 de Próspero Palazzo. En la jornada de este miércoles 17 de agosto se desarrollaron un total de 16 encuentros, en las ramas mujeres y varones.

Resultados del miércoles 17 de agosto – 2° Fecha

Cancha 1

Mujeres / Universitario Caleta Olivia 17:16 Petroquímica

Varones / Río Turbio (Río Gallegos) 17:27 Petroquímica

Varones / Rocha Río Gallegos 19:38 Independiente Neuquén

Mujeres / Universitario Caleta Olivia 25:23 Peuman Limay Neuquén

Mujeres / Independiente Trelew 25:18 Municipal Caleta Olivia

Varones / Río Turbio (Río Gallegos) 22:22 San Esteban (Lagos del Sur)

Varones / JB Rocha Río Gallegos – San Martín de Lagos del Sur

Varones / Rocha (Río Gallegos) 23:18 San Martín (Lagos del Sur)

Cancha 2

Mujeres Nueva Generación 16:24 Peuman Limay Neuquén

Mujeres / Municipal Palazzo 24:21 Municipal Caleta Olivia

Varones / Palazzo 20:32 San Esteban Lagos del Sur

Varones / Independiente Trelew 24:21 San Martín Lagos del Sur

Mujeres / Río Grande Neuquén 30:24 Nueva Generación

Mujeres / Sol de Mayo Río Negro 25:18 Palazzo

Varones / Caleta Olivia 25:29 San Martín Lagos del Sur

Programación Jueves 18 De Agosto Del 2022 Gimnasio Municipal Nº4 – 3° Fecha

09:00-Mujeres -Zona A-Universitario Caleta Olivia Vs Rio Grande Neuquén

10:30-Mujeres -Zona B-Independiente De Trelew Vs Sol De Mayo Rio Negro

12:00-Varones- Zona A- Rio Turbio Rio Gallegos Vs Cinco Saltos Rio Negro

13:30- Varones- Zona B- J.B. Rocha Rio Gallegos Vs Municipal Caleta Olivia

15:00- Mujeres-Zona A-Petroquímica Chubut Vs Nueva Generación Chubut

16:30- Mujeres- Zona B- Sol De Mayo R. Negro Vs Municipal C. Olivia

18:00- Varones- Zona A- Petroquímica Chubut Vs Municipal Palazzo Chubut

19:30- Varones-Zona B- Independiente De Trelew Vs Independiente Neuquén

Jueves 18 De Agosto Del 2022 Gimnasio Escuela Nº722

09:00- Mujeres-Zona A-Peuman Limay Neuquén Vs Petroquímica Chubut

10:30- Mujeres-Zona B-Municipal Caleta Olivia Vs J.B. Rocha R. Gallegos

12:00-Varones-Zona A-San Esteban Lagos Del Sur Vs Petroquímica Chubut

13:30- Varones- Zona B-San Martin Lagos Del Sur Vs Independiente De Neuquén

15:00-Mujeres -Zona A-Rio Grande Neuquén Vs Peuman Limay Neuquén

16:30-Mujeres-Zona B-Municipal Palazzo Chubut Vs J.B. Rocha R. Gallegos

18:00-Varones-Zona A-Cinco Saltos Rio Negro Vs San Esteban Lagos Del Sur

19:30-Varones-Zona B-Municipal Caleta Olivia Vs San Martin Lagos Del Sur