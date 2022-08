Con gran convocatoria, Taraburelli capacita en Puerto Madryn

Con delegaciones llegadas desde toda la provincia, este sábado comenzó a dictarse el Campus de Entrenamiento de Taekwondo en modalidad Kyorugi, a cargo del entrenador de la Selección Argentina, Gabriel Taraburelli.

La actividad continuará el domingo, en la que incluirá el torneo clasificatorio para los Juegos de Integración Patagónica a realizarse en La Pampa en las próximas semanas.

El entrenador olímpico evalúa y entrena a los chubutenses

Con más de 50 deportistas, representantes de escuelas de taekwondo de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Esquel y Puerto Madryn, se dicta desde este sábado, el Campus de Entrenamiento dictado por el coach de la Selección Argentina de taekwondo en modalidad Kyorugi, Gabriel Taraburelli.

La actividad, se dividió por graduación y según categorías, en entrenos en las que los deportistas no solo trabajaron cuestiones físicas, sino también tácticas y de prácticas, dirigidas completamente por Taraburelli.

Al cabo de la primera jornada, el coach olímpico destacó y valoró no solo la presencia y participación de los jóvenes, sino también su compromiso y predisposición al aprendizaje, haciendo hincapié en su buen nivel también.

Vale destacar que Taraburelli, fue representante de la Selección Argentina de Taekwondo en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000; en tanto que como entrenador del seleccionado, no solo ha participado en Juegos Panamericanos sino también en los Juegos Olímpicos: de hecho, en los de Londres 2012, logró junto a su competidor, Sebastián Crismanich, la histórica medalla de oro para esta disciplina en un certamen olímpico.

Asimismo, ha tenido ultima presencia en Tokio 2020, no solo en la modalidad convencional, sino también en paralímpica: en lo convencional, junto a Lucas Guzmán, consiguieron diploma olímpico, mientras que en los adaptados, con Juan Samorano se colgaron la presea de bronce.

El Campus, continuará durante la jornada del domingo, con idéntica programación de entrenamientos; como así también tendrá el desarrollo del Torneo Clasificatorio para los Juegos de Integración de la Patagonia, a realizarse en los próximas semanas en Santa Rosa, La Pampa. En esta instancia, los jóvenes chubutenses buscarán su lugar en la cita regional.

Esta prestigiosa capacitación para el deporte chubutense y patagónico, cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, el ente deportivo provincial Chubut Deportes, la organización de la Federación de Taekwondo Olímpico de Chubut y el aval de la Confederación Argentina de Taekwondo.