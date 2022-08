Comodoro puntea la Zona C y busca los cuartos ante Posadas

El equipo anfitrión es protagonista importante en el presente Torneo Argentino de Selecciones C20 Comodoro Rivadavia 2022 consiguió triunfos ante Pico Truncado que lo posicionaron en lo más alto de la Zona C.

Esta noche, a las 21:00 en el Club Huergo, el rival es Posadas, en tanto que el miércoles también habrá cuarta fecha, en mismo horario y lugar.

Se transita por la 3° jornada del Argentino

Se está disputando desde el pasado domingo en el Municipal N°1 y Club Huergo, el Campeonato Argentino de Selecciones C20 Comodoro Rivadavia 2022, con la participación de 22 seleccionados de todo el país, divididos en tres zonas de cuatro y dos de cinco equipos.

El evento cuenta con la organización de la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, la fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

Comodoro Rivadavia juega de domingo a miércoles, siempre a las 21:00 en Club Huergo, por la Zona C donde ya consiguió triunfos ante Pico Truncado y Tucumán, restando jugar hoy ante Posadas.

Fue un durísimo cruce ante Pico Truncado, donde la selección anfitriona dirigida por Marcelo Ramos superó 4 a 2 al elenco santacruceño con tantos de Ignacio Barrientos, Santiago Uribe y Arier Cortéz por duplicado.

En la segunda fecha de lunes, Comodoro comenzó 0-1 abajo, pero reaccionó con doblete de Ignacio Barrientos, y los restantes de Tiago Barría, Ariel Millanes y Ariel Cortez para doblegar a Tucumán por 5 a 2.

Esta noche a las 21:00 el rival será Posadas, con la posibilidad de sumar seis puntos en tres presentaciones y así asegura la clasificación a cuartos de final, restando una cuarta fecha reglamentación CAFS (1° vs. 4° y 2° vs. 3° de cada zona).

Los cuartos de final serán este jueves, las semifinales el viernes, cerrando el certamen nacional con el tercer puesto, final y premiación este sábado 27 de agosto.

FUTSAL – CAMPEONATO ARGENTINO DE SELECCIONES C20

EN COMODORO RIVADAVIA

CR 2022

Resultados

Primera fecha

ZA R. Gallegos 3 – 4 Corrientes Int.

ZA Los Antiguos 1 – 9 Mendoza

ZB Ushuaia 2 – 2 Esquel

ZB P. Deseado 3 – 3 C. Olivia

ZE Paraná 1 – 2 Las Heras

ZD P. Madryn 3 – 6 Cuenca Carb.

ZD Río Grande 4 – 1 P. San Julián

ZE Perito Moreno 1 – 4 Rosario

ZC Posadas 2 – 6 Tucumán

ZC Comodoro 4 – 2 P. Truncado

Segunda fecha

ZA Río Gallegos 2 – 2 Los Antiguos

ZB Ushuaia 2 – 1 P. Deseado

ZB Caleta Olivia 4 – 3 San Rafael

ZE Perito Moreno 2 – 3 Las Heras

ZE Paraná 2 – 3 Rosario

ZA Corrientes Int. 9 – 1 Sarmiento

ZA Mendoza 8 – 1 Sarmiento

ZD P. Madryn 5 – 4 P. San Julián

ZD Río Grande 4 – 2 Cuenca Carb.

ZC Posadas 3 – 2 P. Truncado

ZA Río Gallegos 1 – 6 Mendoza

ZC Comodoro 5 – 2 Tucumán